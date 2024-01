Oficialismo recurrirá al TC tras aprobación de indicación que reduce a US$ 451 millones la deuda de isapres

Este lunes, el Senado aprobó en general el proyecto de ley corta que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema, el cual mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

En la sesión, se declaró admisible la indicación que propone una mutualización de la deuda que tienen estas instituciones que, según el recálculo efectuado por la Superintendencia de Salud, se cifraba el monto en US$ 1.180 millones. No obstante, con los votos a favor de 23 senadores de oposición, se reduciría el cálculo a US$ 451 millones, es decir, aproximadamente US$ 729 millones menos de lo adeudado.

Ante este escenario, donde la iniciativa ahora será revisada por la Cámara Baja con esta nueva fórmula de cálculo, parlamentarios oficialistas manifestaron su descontento con la respectiva votación, anunciando que recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) considerando esta rebaja como un “perdonazo”.

El Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, senador Juan Luis Castro (PS), sostuvo que la oposición realizó “una estrategia tendiente a ganar por la vía de la admisibilidad” con el fin de conseguir la aprobación de la mutualización de la deuda, acusando que se les “dio un espaldarazo” a las isapres.

“Esto nos motiva a ir al Tribunal Constitucional y esperamos que el gobierno haga lo mismo, que concrete esa medida, porque nosotros vamos a recurrir en los próximos días a discutir cuál es el mérito, no sólo legal, sino además de justicia a las personas cuando se enfrenta en una votación de simples mayorías, cuando es una materia que realmente tendría que haber sido de foro, un producto que era en materia de seguridad social, a cuestionar la deuda y a bajarla drásticamente, como aquí ha ocurrido”, acotó.

En el mismo tenor, su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, también manifestó públicamente que acudirá al TC, considerando que la normativa es contraria al fallo de la Corte Suprema en contra de las instituciones de salud privada.

“Lamento que el Senado de la República le haya regalado un perdonazo a las isapres y haya rebajado la deuda de 1.180 millones de dólares a 470 millones de dólares con la mutualización que, además, fue aprobada con mayoría simple por solo tres votos a favor, cuando claramente era una norma inconstitucional, inadmisible, que incumplía el fallo de la Corte Suprema, que la misma sentencia declara que son contratos individuales y no se puede hablar de un prorrateo o socialización de la deuda”, reprochó.

En tanto, uno de los senadores que respaldó esta última indicación, Francisco Chahuán (RN), se refirió a la aprobación del proyecto como “un paso importante para estabilizar el sistema”, asegurando que, con la labor realizada, se ha dado “certeza a los pacientes”.

“Hoy logramos dar certeza de continuidad en sus tratamientos de alto costo y hospitalizaciones domiciliarias a los pacientes y esperamos que el gobierno reciba el mensaje que transversalmente le ha dado la sala del Senado: que éste es el momento de terminar con las preexistencias, las declaraciones de salud y la discriminación por sexo y edad, y así consagrar uno de los elementos clave de la reforma a la salud en este proyecto, y no esperar hasta octubre, cuando vamos a estar en pleno proceso electoral”, declaró.