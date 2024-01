Informe sobre tests de drogas en la Cámara: diputada Emilia Schneider no se presentó al examen

Luego de que el diputado del Partido Socialista (PS) Nelson Venegas, se adelantara a los resultados oficiales y reconociera que había dado positivo en el test de drogas al que fueron convocados 52 representantes de la Cámara Baja, durante la tarde de este lunes se conocieron los resultados del referido informe, ratificando lo señalado por el legislador.

El documento, respecto del examen de pelo que buscaba detectar consumo de drogas estupefacientes, sicotrópicas e ilegales, fue enviado por el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), y da cuenta de la infracción del reglamento que establece controles periódicos semestrales para detectar estas sustancias.

“En esta circunstancia se encuentra el diputado señor Nelson Venegas Salazar, quien por escrito solicitó efectuar un nuevo examen con la contra muestra tomada para tales efectos, dando el mismo resultado. En consecuencia, se procedió a notificarle que debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento citado en el epígrafe”, señala el escrito.

Cabe indicar que el legislador por la Región de Valparaíso ya se había adelantado a esta comunicación oficial, informando voluntariamente que había consumido un medicamento llamado Sentis, y se trataría de un tratamiento médico para bajar de peso. Ante esta situación, optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara, que encabeza desde el 2022.

Diputada Schneider no se realizó el test

El informe también arrojó que la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, no se presentó a la toma de muestras del examen, habiendo sido notificada de ello.

En este sentido, se indicó que “conforme al inciso segundo del artículo 10 del reglamento, se remitieron los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia”.

Al respecto, la legisladora remarcó que “el año pasado yo me realicé el test de drogas que se aprobó en esta Cámara de Diputados, y se mostró que yo no infringí de ninguna forma el reglamento de esta corporación en esas materias. Este año, si me lo hubiera realizado nuevamente, el resultado hubiera sido el mismo”.

Otras de los motivos de la negativa -según prosiguió- alude a que “no me voy a prestar para este show que han armado los diputados”, argumentando que el examen “no tiene nada que ver ni con combatir al narcotráfico, ni tampoco con entender el problema de las adicciones que significa para la sociedad en materia de salud. Yo no tengo nada que ocultar, yo ya me realicé este test, pero por una posición política, a mí me parece que esto no es lo que tenemos que hacer”.

Por lo anterior, la diputada Schneider insistió en que se deben “abrir las cuentas bancarias, perseguir el dinero con inteligencia, porque ahí es donde vamos a encontrar los vínculos del narcotráfico con la política y el crimen organizado en general”.

Cabe indicar que, a fines de 2022, cuando se realizó el primer muestreo hubo tres diputados que se negaron a someterse al examen por considerar que esta medida vulneraba su privacidad y sus derechos fundamentales.

Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND- Frente Amplio) y Jorge Durán (RN) se declararon en rebeldía ante el test, por lo que finalmente fueron objeto de un reproche de la Comisión de Ética de la Cámara. No obstante, la instancia disciplinaria de la corporación no logró acuerdo para adoptar una multa, la máxima sanción que se podría aplicar a un legislador que cae en una falta reglamentaria.