Tras resultado positivo de Venegas, diputados protagonizan acalorado debate por test de drogas en la Sala de la Cámara

Este lunes, el parlamentario Nelson Venegas (PS) reconoció que dio positivo a fentermina tras la realización del test de drogas en la Cámara de Diputados. Se trata del primer caso positivo de drogas en el Congreso.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la Corporación”, advirtió Venegas.

Según explicó, su resultado se debe a que actualmente se encuentra en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento llamado Sentis, “prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado”, admitió. Por ello, optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara -que encabeza desde el 2022-, ya que “es esa instancia la que debe conocer el caso”.

Debate en la Sala

El caso del diputado Venegas generó un acalorado debate en la sesión de la Sala de la Corporación la tarde de este lunes, en la que incluso el parlamentario independiente, René Alinco, pidió la destitución del militante del Partido Socialista.

“No es posible que la droga se instale en el Congreso. Lo ocurrido con un diputado no lo podemos permitir. Escondiendo la cabeza bajo la tierra y no enfrentar la realidad. Ya es hora de combatir con todo la droga y la corrupción entre los diputados. Por ello propongo la creación de un organismo competente, altamente capacitado con profesionales de nuestras policías, autónomos, sin dependencia de ninguna de las dos cámaras, para combatir el tráfico y consumo de drogas en el Congreso”, partió diciendo.

“No se puede tolerar más a funcionarios pagados por todos los chilenos que consuman drogas y menos en este Congreso. Hay que endurecer las medidas inmediatamente con la destitución del mismo. El futuro de Chile no puede estar en manos de alguien que consume y que por ello depende de otros personajes siniestros”, expresó su intervención.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Independiente), planteó que “aquí tenemos un test que estamos pagando todos los chilenos y la gracia me imagino es que esa información esté disponible cuando efectivamente salga positivo”.

“Aquí hay un deber de transparencia respecto a esta situación. De nada sirve que hagamos este test si nadie sale positivo. O de nada sirve si esa información nunca llega. Esto es relevante por lo que acaba de decir el diputado. La droga no puede estar en medio de la política. Por dos razones a lo menos: una por el vínculo con quien provee esa droga, y dos, también las condiciones en las que la persona pueda estar legislando para todos los chilenos (...) Creo que este test es indispensable y tenemos que ser absolutamente transparentes con su procedimiento y con sus resultados”, añadió.

El exmilitante del Partido Republicano y ahora independiente, Johannes Kaiser, apuntó que “en el caso particular del diputado Venegas, yo no voy a levantar la voz en contra de su persona hasta que se haya esclarecido efectivamente si él estaba tomando una medicina que pudiese desatar un falso positivo. Ese es un tema que voy a dejar de lado”.

Sin embargo, sostuvo que “aquí pueden haber diputados que estén consumiendo drogas duras, que tengan relaciones con el narco y estén legislando. Que tengan, por ejemplo, acceso a la Comisión de Seguridad, que tengan acceso a la Comisión de Inteligencia, que tengan acceso a secretos de Estado, y puedan hacérselos llegar a los enemigos de la República, a aquellos que están matando niños en nuestras calles” y agregó que “el hecho de hacer un examen de drogas no garantiza que una persona no esté o esté en contacto con los carteles, pero el hecho de consumir drogas duras garantiza que tienen contacto con los carteles”.

En tanto, la legisladora Marisela Santibáñez (PC), manifestó que su sector nunca ha estado “en contra del test de drogas, sino que no se respete este reglamento” y cuestionó que “otras diputadas” tuvieran “una información anticipada, lo que habla de un pésimo manejo de este tema. Un tema que pasa por encima de los derechos del paciente”.

El diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, propuso mantener “cierto grado de prudencia”, ya que, a su juicio, “han habido violaciones a información interna y elucubraciones en la prensa, donde antes de saber los resultados había personas que estaban diciendo en la radio y en televisión que había personas positivas y por qué sustancia”.

“Porque la persona que salió positivo compraba con receta y en la farmacia”, dijo, y recalcó que “acá tiene que haber medidas incluso de llamar al orden a los diputados que andan hablando en medios de comunicación dando a entender que acá hay un problema de narcotráfico, cuando acá solo hay un problema de una persona que no declaró un medicamento que tomaba porque no consideró que el medicamento podía salir ( en el test)”.