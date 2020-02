Oposición respalda dichos de Bachelet sobre DD.HH. y critica al gobierno por no adoptar recomendaciones de organismos internacionales

Los timoneles del PS, el PPD y la DC, Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz y Fuad Chahin, respectivamente, se cuadraron con la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, respecto a "fijar responsabilidades” por violaciones a los DD.HH. cometidas en las protestas en Chile y en Ecuador.

Asimismo, los tres líderes opositores criticaron al gobierno por no adoptar las “recomendaciones” que distintos organismos internacionales han dado al país en sus informes respecto de la situación chilena tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

“Las violaciones a los DD.HH. no pueden quedar en la impunidad. Por ello se debe establecer la responsabilidad penal y política precisamente para sentar un precedente y que no vuelvan a repetirse en el futuro", sostuvo Elizalde sobre la situación chilena.

Para el jefe socialista, las palabras de Bachelet “dan cuenta de un principio rector y fundamental: la impunidad contribuye a que estas prácticas vuelvan a repetirse y que finalmente no se pueda erradicar la violación a los DD.HH. como lamentablemente ya ha acontecido en muchos países de América Latina. En el caso de Chile existe una responsabilidad penal que debe ser establecida por los tribunales de justicia en todos los casos”.

Chahin por su parte, sostuvo que “no hay ninguna duda que en los últimos meses hemos vivido la situación más grave desde el punto de vista de violación a los DD.HH. desde la dictadura y eso implica un compromiso país por, de alguna manera, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, por hacer conciencia de la importancia de los DD.HH. para el funcionamiento de la sociedad, porque son mínimos civilizatorios. Por eso comparto la preocupación de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet”.

El líder de la DC agregó que “lo que no podemos hacer es minimizar ni menos invisibilizar las violaciones a los DD.HH. Creo que este es un tema que está ahí, pendiente, tenemos que ser todos observadores del pleno respeto de los DD.HH.".

El timonel PPD indicó, en tanto, que el llamado de Bachelet “es importante y oportuno. Escuchamos muchos llamados a detener la violencia, sobre lo cual concordamos, pero hay muy poco sobre la persecución de responsabilidades en materia de DD.HH.”.

Críticas al gobierno

Ambos presidentes de partido criticaron al gobierno por no adoptar las “recomendaciones” que los organismos internacionales relacionados a DD.HH. hicieron al país tras realizar diversas visitas inspectivas para ver en terreno la situación del país durante la crisis social. Entre ellos, Human Rights Watch, la CIDH y Amnistía Internacional.

“Creo que el gobierno no ha querido hacerse cargo de este problema. No hemos visto que el gobierno asuma las recomendaciones de los distintos informes, tanto de la ONU como de organizaciones no gubernamentales, ni tampoco del INDH", expuso Chahin, agregando que "uno quisiera que más que dar explicaciones, lo que haga el gobierno es tomar medidas que nos permitan tener un control del orden público, pero con pleno respeto a los DD.HH.”.

Mientras que el timonel socialista indicó que "existe una responsabilidad política del gobierno, que lamentablemente no ha adoptado las medidas para evitar que estos hechos se produzcan y no ha implementado las sugerencias de los organismos internacionales”.

Muñoz, por su parte, complementó que "el informe de la oficina de la Alta Comisionado de la ONU hace 21 recomendaciones al Estado y la mayoría de ellas no han sido atendidas. Es hora de que el gobierno responda a estas recomendaciones de una oficina tan importante como la de la ONU”.