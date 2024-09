Oposición se anticipa con acusación a supremos y logra control de comisiones revisoras

Eran las 15.00 cuando desde la bancada de la UDI y RN aceleraban las últimas gestiones para hacer ingreso de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.

Una vez ingresada la acusación, la jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “es un proceso que no debería durar más de un mes, es un proceso que no es que nos alegre, ni mucho menos, no es fácil estar acusando a un poder del Estado, como son algunos jueces de la Corte Suprema, pero claramente hay cosas que no se pueden solucionar al interior del Poder Judicial y eso amerita que se gatillen mecanismos como una acusación constitucional que son de exclusividad de la Cámara de Diputados”.

En la otra vereda, con más enredos que en la derecha, las bancadas del oficialismo y de la Democracia Cristiana se trataban de poner de acuerdo con las firmas que iban a estar presente en otras dos acusaciones paralelas. Una contra la misma Vivanco y otra contra el ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus.

Casi al filo del plazo, cerca de las 16 horas, hubo que hacer una última revisión. Incluso, cuando el documento ya se encontraba en la oficina de partes, entró raudamente el diputado Eric Aedo (DC) para corroborar que el escrito estuviese en regla.

Hasta el último minuto hubo asesores corriendo por los pasillos.

Afinados los últimos pormenores, el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, afirmó: “el día de hoy hemos hecho ingreso de dos acusaciones. La primera contra la ministra Ángela Vivanco y la segunda contra el ministro Jean Pierre Matus. Ambos les han fallado a Chile, les han fallado a los ciudadanos y no puede existir una justicia para ricos y otra para pobres”.

Finalmente los tres escritos fueron incluidos en la cuenta de este lunes. En primer lugar aparecía el escrito de la oposición contra Vivanco y Muñoz, luego el texto coordinado por la DC contra Matus y en tercer lugar el segundo libelo contra Vivanco.

Ventaja opositora

Al ser la primera acción ingresada, el texto de las bancadas opositoras empezó a correr con ventaja para ser votado en primer lugar por la Cámara una vez que culmine en trabajo de la comisión revisora de la acusación, que será integrada por cinco diputados.

De todos modos, los tiempos también dependerán de cuánto se demoren los acusados en contestar a este primer escrito y de la celeridad con la que actúen los legisladores integrantes de esta instancia revisora.

Para la oposición era clave ganarle la posición al oficialismo, ya que pone a los diputados de la alianza gubernamental en una encrucijada, aun cuando digan compartir los capítulos acusatorios contra Vivanco. En las bancadas de gobierno, especialmente en el Frente Amplio, el PC y el PS, había dudas de sumarse a una acción contra el juez Muñoz, quien goza de simpatías en la izquierda y la centroizquierda.

Por lo tanto, si eventualmente el oficialismo se ve forzado a resolver en primer lugar esta acusación doble contra Vivanco y Muñoz (que debe votarse en paquete y no se puede dividir), será más difícil justificar un voto en contra o una abstención.

Por su parte, si la acusación contra Muñoz y Vivanco es aprobada, para las bancadas de Chile Vamos sería más fácil no apoyar el libelo del oficialismo dirigido específicamente contra Vivanco, que incluye alusiones al exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), factor que complica a Chile Vamos. Con la excusa de que el libelo contra Vivanco ya fue aprobado, la oposición al menos tendría una salida discursiva.

Un elemento que juega a favor de esa excusa es que en el Senado basta que se apruebe solo uno de los capítulos acusatorios contra la alta magistrada para proceder a su destitución y prohibición para ejercer cargos públicos en 5 años. En este caso, las acusaciones no tendrían un efecto acumulativo del punto de vista de la sanción.

Sin embargo, el orden de prelación no fue el único punto que se anotó la derecha, ya que las tres comisiones revisoras quedaron con mayoría opositora. Ello asegura al bloque opositor mantener el control de los tiempos.

La comisión que estudiará la acusación que presentó Chile Vamos contra Vivanco y Muñoz quedó integrada por Eduardo Durán (RN), Yovana Ahumada (indep. Demócratas), Jaime Sáez (FA), Chiara Barchiesi (republicana) y Sofía Cid (indep. de la bancada republicana).

El libelo que presentó el oficialismo contra Matus lo revisarán los diputados Roberto Arroyo (socialcristiano), Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), Christian Moreira (UDI), Félix Bugueño (indep. Frente Amplio) y Leonidas Romero (indep. RN).

En último término, la acusación a Vivanco que presentó el oficialismo y la DC la estudiará Stephan Schubert (Indep. de la bancada republicana), Roberto Arroyo, Vlado Mirosevic (PL), Marlene Pérez (Indep. -UDI) y María Luisa Cordero (indep. -RN).