Ossa por acusación constitucional contra Piñera: “Hoy, a cinco semanas de una elección presidencial, se arma todo este caso básicamente con fines electorales”

Esta mañana, Juan José Ossa, ministro Secretario General de la Presidencia, se refirió en Radio Concierto acerca de la situación del Presidente Sebastián Piñera, esto luego de que el día de ayer parlamentarios de oposición anunciaran que impulsarán una acusación constitucional contra el Mandatario en el marco del caso Pandora Papers.

Durante la jornada de ayer, el ministro Jaime Bellolio indicó por su parte que la acusación “busca manchar el traspaso pacífico del mando en marzo de 2022″.

Al respecto, el ministro de la Segpres mantuvo un tono similar en sus declaraciones, reiterando hoy que la acusación “se basa en una total y completa y absoluta mentira”.

“(La mentira) es que habrían aparecido nuevos antecedentes distintos a los que ya conoció la Justicia, una comisión investigadora, la Fiscalía, el Poder Judicial, y la propia comisión investigadora que hizo el Congreso”, detalló. “No nos olvidemos que el 2017 el propio Congreso hizo una comisión investigadora donde hoy hay diputados que fueron miembros de esa comisión, como por ejemplo el diputado (Gabriel) Boric, que no asistieron a ninguna de las sesiones, ni siquiera a votar, que se basa en una mentira que fue desacreditada por el propio Ciper ese mismo día en la tarde”.

“El mismo Ciper dijo ‘es cierto, esta no es información nueva, era conocida el año 2017′', agregó. “Hoy, a cinco semanas de una elección presidencial, se arma todo este caso básicamente con fines electorales”.

En este sentido, sostiene Ossa, quiere rescatar “dos frases bien simbólicas” que se escucharon durante la jornada de ayer.

“El diputado Daniel Núñez fue clarito, ‘queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales’, o sea, más claro echarle agua cuál es el propósito. El diputado (Gabriel) Ascencio, cuando le preguntan si va a tener los votos dice ‘bueno esa es mi apuesta’. Las acusaciones constitucionales no son apuestas”, puntualizó.

En cuanto a si cree que tendrán votos oficialistas a favor de la acusación, Ossa indica que espera que no, y en caso de que haya dudas, tienen la disposición de explicar.

“Nosotros confiamos que todos los parlamentarios de Chile Vamos han entendido y van a seguir entendiendo, y si tienen dudas se los vamos a aclarar con las mejores de las voluntades en orden de que se trata de una situación que no tiene nada nuevo, que no tiene ni el más remoto asomo que no haya sido algo apegado a la ley y confiamos, esperamos, que vamos a contar con esos apoyos”, sostiene.

“Aquí lo increíble es que aparece una noticia el día domingo, y el lunes en la mañana se anuncia una acusación constitucional, no una comisión investigadora (...) luego Ciper hace un disclaimer y eso no cambia nada las cosas”, agregó.

Sobre este punto, indica que como gobierno “no tienen ningún inconveniente con una comisión investigadora”. “Si el Ministerio Público quiere volver a investigar esto, ya lo ha dicho Impuestos Internos, vamos a ser los primeros interesados en aclarar cualquier situación a la brevedad, pero aquí lo mas increíble... yo ayer en el Parlamento, cuando diputados de oposición me decían ‘sí, pero no se pagó ningún impuesto’, eso es falso, cuando se produce esta venta, los recursos fueron remezados como dijo el Presidente Piñera, a las 24 horas para que pagaran impuestos Chile”.

“Hay que contar las cosas como son: a mi me impresiona mucho haber llegado ayer al Congreso, y que las afirmaciones fueran completamente falsas y no hubiese ni siquiera un ánimo de entenderlas (...) uno lo que ve es un ánimo netamente político de usar una acusación constitucional”, agregó.

Ossa y cuarto retiro: “Uno siempre tiene que tener la esperanza de que va a primar la cordura”,

Con respecto a la revisión del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que está programado para hoy, Ossa indicó que la “carta bajo la manda”, “por fome que puede parecer, es seguir persuadiendo”

“Uno siempre tiene que tener la esperanza de que va a primar la cordura”, indicó.

“Todavía no parte la discusión, así que es prematuro, pero yo confío en que aquellos senadores que han señalado de cara al país que esto es una mala idea, que si se extendía el ingreso familiar de emergencia en su cobertura, en su extensión, en su monto, no era necesario el cuarto retiro - parto por ejemplo por la candidata presidencial Yasna Provoste que fue una que la que con más fuerza dijo que no se requería un cuarto retiro si se extendía el IFE - yo espero que se mantengan en su posición”, agregó.