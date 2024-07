“Pardow no seguirá contando con nuestra confianza política”: la carta de la oposición en que le pide a Boric un nuevo interlocutor para el debate sobre tarifas eléctricas

En medio de los cuestionamientos que han surgido en contra del ministro de Energía, Diego Pardow (FA), por su manejo político en el alza de las cuentas de la luz, es que las bancadas de la oposición -UDI, Evópoli y Demócratas- concretaron una nueva arremetida en contra del secretario de Estado.

Mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, los partidos del sector -a excepción de RN- manifestaron que Pardow ya no cuenta con la confianza política de las bancadas de la oposición para seguir siendo interlocutor en la materia.

“Sin transparentar, a nuestro juicio, la verdadera magnitud del alza que existiría al descongelar el precio de las cuentas de la luz en el país, su administración de gobierno propuso un subsidio eléctrico orientado sólo al 40% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares, que además de resultar absolutamente insuficiente, tampoco alcanzará a cubrir a toda la población presente en dicho tramo”, acusan los parlamentarios opositores.

Aunque reconocen que el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas contó con el voto de “la gran mayoría de los diputados, de los diferentes sectores políticos”, argumentan que “fue justamente la gran opacidad que rodeó todo este asunto, especialmente en relación con el verdadero incremento que iban a sufrir las cuentas de la luz, lo que terminó provocando que no se contara con todos los antecedentes sobre la mesa, lo que habría permitido adoptar una decisión mucho más acorde a la magnitud del problema”.

En ese contexto, los parlamentarios expresaron que “a partir de los anuncios que realizó su gobierno durante esta semana, en cuanto a triplicar la cobertura del subsidio, entre otras medidas, es que los diputados abajo firmantes quisiéramos manifestar, respetuosamente, que -en lo sucesivo- el actual ministro de Energía, Sr. Diego Pardow Lorenzo, ya no seguirá contando con nuestra confianza política y técnica para continuar encabezando este proceso en materia legislativa”.

A renglón seguido, los diputados señalan que la decisión es “lamentable”, pero que es “necesaria”, pues “no resulta prudente que un representante del Ejecutivo, que no cuenta con la legitimidad para al menos 20 bancadas parlamentarias”.

“El ministro Pardow no sólo fue poco transparente durante la tramitación del proyecto de ley, sino que además faltó gravemente a la verdad durante estos días, al responsabilizarnos por no haber solicitado antes una mejora en las ayudas a los chilenos, desconociendo así que incluso se formó una ‘bancada eléctrica’ transversal en el Congreso -desde el PC a la UD-, que al menos desde enero viene proponiendo distintas alternativas para atenuar dicha alzas”, acusan las bancadas opositoras.

Finalmente, los legisladores solicitan al Presidente Boric “que en su calidad de Presidente de la República tenga a bien designar a otro secretario de Estado o algún representante del propio Ministerio de Energía como encargado de conducir la tramitación del nuevo proyecto que -al igual que el resto de los chilenos- esperamos pueda ser ingresado lo antes posible”.

“Lamentablemente, las circunstancias derivaron en que no podamos seguir considerando al señor Pardow como un interlocutor válido en esta materia, por lo que nos parece del todo necesario que se adopte dicha medida que para no se vea afectado el debate de esta necesaria ley y logremos, en el menor tiempo posible, una solución para millones de chilenos”, finaliza la misiva.

La derecha sin diseño claro

Aunque la mayoría de los partidos de la oposición concretaron esta ofensiva, lo cierto es que se da en medio de un confuso diseño comunicacional del sector.

Y es que, una vez desatado el revuelo político producto del alza de las cuentas -aplicado el 1 de julio-, en la oposición no había una estrategia para iniciar una ofensiva contra Pardow.

En primer lugar, entre los parlamentarios de la oposición no existía una estrategia común y no había claridad si se interpelaba a Pardow o no. Mientras algunos diputados expresaron sus intenciones de concretar una interpelación -como Frank Sauerbaum (RN)-, habían otros, como Diego Schalper (RN), que se restaban de esa jugada.

Para concretar esta carta, también hubo enredos dentro de la derecha. En, RN, por ejemplo, no había unanimidad para sumarse con la firma. Por lo mismo, es que la carta inicialmente no contaba con la rúbrica de la titular de esa bancada, la diputada Ximena Ossandón.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes de la bancada aseguran que sí se sumaban a la ofensiva.

En el caso de los republicanos, solo se sumó Stephan Schubert a título personal y no a nombre de su bancada completa. De hecho, no había sido conversado el tema en su colectividad.

El enredo de Pardow en el Congreso

Fue a mediados de junio, en una sesión de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, en que el ministro Pardow tuvo uno de los primeros traspiés políticos.

En la sesión, que estaba destinada para que el secretario de Estado explicara “el real incremento que sufrirán las cuentas de electricidad a partir del mes de julio próximo”, los parlamentarios expresaron dudas con los datos que iba entregando Pardow.

Por lo mismo, las principales críticas que se vertieron contra el titular de Energía iban en relación al manejo político de la situación.

De hecho, ha debido sortear críticas desde el propio oficialismo, pues la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), acusó que le había solicitado a Pardow “informar abiertamente cuál era el porcentaje del alza que se proyectaba. Y la verdad es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa”.

“Las críticas son legítimas en la política, y cada uno puede utilizar esas críticas, digamos, antes de decidir una votación o para decidirla”, respondió el ministro, recordando que la diputada votó en contra de la estabilización de los precios de la luz.

En paralelo, la bancada eléctrica también se ha transformado en un dolor de cabeza para el ministro, pues ha estado presionando por ayudas para los afectados por el alza. De hecho, una de las primeras acciones fue redactar una solicitud al Presidente para “instruir al Ministerio de Energía a entregar información de manera transparente”.

3 JULIO 2024 MINISTRO DIEGO PARDOW DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

La votación -que gatilló el alza de las cuentas de la luz- se dio en mayo de 2022, luego del congelamiento que se mantuvo desde noviembre de 2019, mediante una ley dictada en medio de la crisis social a causa del estallido.

Para ayudar a contener el aumento, el gobierno anunció un proyecto de ley con el que busca triplicar la cobertura al subsidio eléctrico. Para ese trabajo, se estableció una mesa técnica, que despachará una propuesta a finales de julio.