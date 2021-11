Paris tras polémica por PCR de Sabag: “Las normas sanitarias obligan a esperar el resultado”

Esta tarde, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado sobre si la situación que protagonizó el diputado Jorge Sabag (DC) durante la votación de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, amerita un sumario sanitario. El lunes, mientras los parlamentarios se encontraban en el hemiciclo a la espera de que el diputado Jaime Naranjo terminara su intervención -la que duró casi 15 horas-, el legislador demócrata cristiano, quien estaba en Chillán, informó a su bancada que no alcanzaría a llegar, ya que tenía molestias, por lo que se había realizado un examen PCR. Sin embargo, resolvió de todas maneras emprender viaje a Valparaíso durante la noche, sin tener aún el resultado de su test.

A su arribo a la sede legislativa en Valparaíso, el diputado ingresó evadiendo la fiscalización de la Seremi de Salud de Valparaíso, que se había instalado en el lugar buscando controlar a Sabag. A esto se sumaba que, a esas alturas el seremi de Salud (s) de Ñuble, Erick Jiménez, ya había advertido sobre la toma de muestra del legislador, que “nadie está por sobre el protocolo” y que si el diputado presentaba sintomatología debía “guardar cuarentena preventiva” .

La situación provocó críticas del oficialismo, desde donde esta mañana -mientras se discutía la extensión el estado de emergencia en la Macrozona Sur-, algunos diputados de Chile Podemos Más emplazaron a Sabag para que diera a conocer el resultado de su examen, el cual dio negativo.

En ese contexto, y durante una visita al nuevo Centro Regulador SAMU de Reloncaví, en Puerto Montt, el ministro de Salud señaló que “una persona, cualquiera que sea, no me voy a referir al diputado Sabag (...) cuando una persona es sintomática y por estar con síntomas se toma un examen (...) esa persona antes de movilizarse tiene que esperar el resultado del examen, porque si hubiese salido positivo no puede moverse, tiene que guardar la cuarentena porque puede contagiar”.

“Todos los chilenos debemos saber que si nos sentimos enfermos (...) y pensamos que tenemos Covid y nos tomamos el examen, debemos ‘encuarentenarnos’ de inmediato y esperar el resultado”, añadió.

Además, enfatizó en la obligación de esa medida, ya que “el Código Sanitario y las normas sanitarias obligan a que el paciente que es sintomático y que se toma un examen debe esperar el resultado del examen antes de abandonar la cuarentena (…) porque si esta persona -no estoy hablando del diputado, sino en general- viaja o tiene contacto con otras personas puede contagiar”.

En esa línea, también expresó la importancia de mantener aquel cuidado teniendo en cuenta la presencia de la variante Delta, puesto que, a diferencia de otras variantes, esta “incluso puede contagiar con la mascarilla puesta, por eso es más estricto el concepto de contacto estrecho para la variante Delta”.

“Yo como autoridad ministerial no estoy a cargo de los sumarios, eso tiene que decidirlo la seremi de Ñuble, porque es diputado por Ñuble, o la seremi de Valparaíso, donde él acudió”, concluyó Paris.