Parlamentarios de oposición critican a Presidente Boric por tuit en que tildó la Parada como un acto de “subordinación del poder militar a la sociedad civil”

Una vez concluida la Parada Militar 2022, el Presidente Gabriel Boric realizó una publicación en sus redes sociales, lo cual generó críticas y el reproche principalmente de sectores políticos ligados a la oposición.

En específico, el mandatario manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil. Impecable #ParadaMilitar2022 con honores a las Glorias del Ejército y a la historia de nuestra patria”.

En este contexto, representantes de la Cámara Alta de Renovación Nacional (RN) lamentaron las declaraciones vertidas por el jefe de Estado, específicamente por tildar la Parada Militar como “un acto de subordinación” de las FF.AA. Por medio de un comunicado señalaron que “en momentos en que se hacen esfuerzos por lograr acuerdos y unidad, cuesta entender mensajes que más parecen una provocación y un profundo desconocimiento de lo que es este tradicional y republicano homenaje del país a las Glorias del Ejército”.

“Es necesario que la prudencia, respeto, moderación y la no provocación partan desde el presidente de la República y no es bueno que nuevamente se dé un gustito que atenta contra la unidad. Esto no ayuda ni suma y evidentemente es un error; uno más”, precisó la jefa de bancada de RN, senadora Paulina Núñez a través de la misma red social.

En el mismo contexto, la subjefa de bancada RN, Carmen Gloria Aravena, agregó que “en otra confusión del Presidente, hace una declaración fuera de todo contexto (…) Que él sostenga que es un acto de subordinación del poder Militar a la sociedad civil muestra que no entiende el sentido de esta ceremonia y confunde los planos”.

El senador Rodrigo Galilea sostuvo que “el Presidente Boric le sigue hablando y sigue sintiéndose parte de un pequeño grupo de chilenos que no entiende la importancia histórica de las FF.AA. ni el significado de las fiestas patrias para el país. Su mensaje es incomprensible para alguien que se supone debiera pretender gobernar para todos, por lo que le debe una disculpa a Chile y sus FF.AA.”

Por su parte, el senador del mismo partido Kenneth Pugh indicó por medio de Twitter que “la gran Parada Militar es precisamente en homenaje a dichas glorias y no un “acto se subordinación” como erróneamente señala el Presidente. Otro gustito ideológico que denosta la Patria”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno señaló que: “el acto es para rendirle honores a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policías, no para mostrar la subordinación. Presidente @gabrielboric deje de darse gustitos, respete las instituciones y entienda que es la max. autoridad de un país, no de un grupo de adolescentes”.

En tanto, otros dos parlamentarios, exmiembros del Partido Republicano, también se refirieron en duros términos al tuit emitido por el Presidente. Gonzalo de la Carrera publicó en sus redes: “Habría que explicarle al Pdte. Boric que este es un acto republicano para rendirle honores a nuestras FF.AA. y de orden. No para subordinar ni menoscabar el significado de la parada militar ni de dichas gloriosas instituciones”.

En la misma línea, la diputada exrepublicana Gloria Naveillan calificó el mensaje de Boric como “una falta de respeto a la patria”, añadiendo que “con razón lo pifiaron y le gritaron de todo: el que no respeta no es respetado”.

Por su parte, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán sostuvo que “aunque la ideología no lo deje ver, Presidente @gabrielboric, la #ParadaMilitar2022 no es un acto de subordinación a usted y su gobierno. Hoy le rendimos honores a las FFAA. Punto. Basta de infantilismo”.