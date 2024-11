Paulina Vodanovic ante detención de Manuel Monsalve: “Nosotros lo expulsamos, ya no tenemos más que decir”

A horas de la detención de Manuel Monsalve por la denuncia de violación en su contra, Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista (PS), recogió los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que “nadie está por sobre la ley” y señaló que los ílicitos que se le imputa al exsubsecretario no corresponden a los valores de la militancia socialista.

El otrora diputado fue expulsado de la colectividad luego de que se diera a conocer el caso, por lo mismo, frente a su formalización, la senadora zanjó que “las conductas que se han conocido son contrarias no solo a la ley eventualmente, sino también al comportamiento de un militante. Nosotros lo expulsamos, ya no tenemos más que decir”.

En esa línea, remarcó: “Hay que dejar que las instituciones funcionen. Este no es un problema de un partido político, no es un problema del gobierno, es un problema de la ciudadanía, donde está fiscalizando qué es lo que ocurre en el caso de una persona que hasta hace un mes ocupaba un alto cargo, pero que no está por sobre la ley”.

Al ser consultada si ha mantenido contacto reciente con Monsalve, la líder de la tienda respondió: “Aquí hay una investigación judicial en curso, yo no tengo más que referirme. Soy abogada, soy muy respetuosa del Estado de Derecho, de la Constitución, de las leyes, de la Fiscalía, de las policías y de la Justicia. Por eso, no me voy a referir más porque no tengo más que opinar.

La detención de Monsalve se da a un mes de que la presunta víctima interpusiera la denuncia por violación ante el Ministerio Público. Los relatos que maneja fiscalía apuntan a un encuentro con la subalterna en un restaurante peruano ubicado en el centro de Santiago. Allí, tras compartir unas copas de alcohol, la exautoridad había abordado un taxi –pese a la insistencia de la denunciante de regresar a su casa– hasta el Hotel Panamericano, lugar donde habría ocurrido el ataque sexual.