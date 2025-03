PC aclara postura sobre Constitución ante portazo oficialista a discutir un nuevo proceso: “Hay otras prioridades”

La propuesta de Lautaro Carmona (PC) sobre discutir con urgencia una nueva Constitución alineó a casi todo el oficialismo en un rotundo no. Pese a que previamente ya habían expresado su rechazo a reabrir el debate constitucional, este lunes en el comité político, los presidentes de las colectividades manifestaron nuevamente su negativa ante el planteamiento comunista.

En el Frente Amplio, la líder de la casa política, Constanza Martínez, indicó que “no es un tema tabú, no es un tema que no es discutido, pero también hemos dicho que tras dos procesos constituyentes es muy pesado para la ciudadanía”. Por lo mismo, afirmó que en el FA creen que primero se deben analizar “hay otras prioridades”.

Por su parte, la líder socialista Paulina Vodanovic defendió que “son temas interesantes de abordar, de discutir, de conversar, pero ciertamente el momento político hoy día es otro. Estamos enfocados en la unidad, a lo que significa construir un trabajo para poder proyectarnos como coalición, ofrecerle al país una alternativa importante de gobierno. Por lo tanto, nuestros esfuerzos hoy día están en eso, en lo programático, no sólo en lo electoral”.

Siguiendo los mismos lineamientos, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro Kemp destacó que es una propuesta “legítima” del PC, pero que no agrupa transversalmente al oficialismo.

“Si el Partido Comunista tiene esa percepción como preocupación de la ciudadanía, es del Partido Comunista y no representa al resto del oficialismo. Para nosotros las preocupaciones tienen que ver con la seguridad, con el crecimiento y el desarrollo económico”remarcó.

Y agregó: La ciudadanía ha sido clara en los dos procesos constituyentes; cerrar el capítulo constitucional. No obstante, será la prioridad del Partido Comunista en materia programática y qué bueno que tengan una prioridad para cuando tengan candidato presidencial poder discutirlo en la primaria”.

En ese sentido, el diputado Jaime Mulet, abanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social remarcó: “No es tiempo de debatir sobre hacer una nueva Constitución. Creo que hay que dejar descansar un poco ese tema. Hoy día tenemos una Constitución donde con cuatro séptimos se pueden hacer modificaciones, que es un quórum bastante razonable, digamos, no son los elevados quórums con los que había cerrado la Constitución del 80. De manera que creo que no es el momento de plantearle al país un proceso constituyente”.

Así las cosas, desde La Moneda Carmona aclaró sus declaraciones, y sostuvo que es una propuesta al interior del PC, no una discusión que englobe al gobierno.

“No hemos planteado reabrir ningún debate, no he planteado que esto sea la prioridad, la prevención y la primera medida que sí o sí tengan los demás partidos. Estoy hablando del Partido Comunista, en un intercambio que tiene que ver con, también, argumentar e ilustrar a quienes escuchen y participan de esto”, precisó.