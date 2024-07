En cita con ministros: PC refuerza necesidad de que La Moneda cumpla con compromisos programáticos

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, rompió con una tradición. Cada domingo, a eso de las 11.30 horas, aborda temas de contingencia en la Radio Nuevo Mundo, ligada a su colectividad. Ayer, sin embargo, no participó. Pero por una buena razón. “Se está desarrollando una importante reunión de la dirección del PC con tres ministros y cuatro subsecretarios. Imposible salir de allí hasta que no concluya”, dijeron en la emisora, para excusarlo.

En efecto, desde las 10.00 del domingo, Carmona encabezó una larga reunión -se extendió por más de cinco horas- que convocó a los ministros Camila Vallejo (Segegob), Jeannette Jara (Trabajo) y Nicolás Cataldo (Educación), junto a la comisión política del PC. Al ingreso, la mayoría optó por el silencio.

“Va a ser una buena conversación”, se limitó a decir Cataldo. Una vez adentro, nadie salió de la sede de Vicuña Mackenna 31 hasta el final de la cita. De hecho, encargaron una caja de empanadas para almorzar en el edificio y así evitar interrumpir el debate.

En medio de ese hermetismo, la cuenta oficial del partido publicó un mensaje en redes sociales que dio luces de lo se abordaba en la sesión. En la publicación se menciona que el foco de la colectividad es “una política para mejorar la calidad de vida de las personas y cumplir con el programa”.

El cumplimiento de las promesas de campaña, de acuerdo a presentes, fue precisamente uno de los temas centrales del encuentro, del que también participaron los subsecretarios Galo Eidelstein (Fuerzas Armadas), Javiera Petersen (Economía), Jaime Gajardo (Justicia) y Claudio Araya (Telecomunicaciones).

Una vez concluida la sesión, el timonel Lautaro Carmona dijo en un punto de prensa, junto a la secretaria general, Bárbara Figueroa, que “fue un intercambio muy constructivo, tratando de ver cómo en el período que viene (...), logramos hacer una contribución que le aporte desde distintos lugares, por ejemplo, desde la bancada parlamentaria (...), contribuyendo a que haya empatía entre las propuestas que tiene pendiente nuestro gobierno y las necesidades que tiene la gente. Eso ha sido muy potente, porque sintonizó una plataforma de movilización y conversación con la gente con lo que son las políticas públicas”.

En esa línea, añadió que “estamos todos concentrados en que se destrabe el debate parlamentario en lo que es reforma previsional”. Por su parte, también a la salida, la ministra Vallejo transparentó que en el encuentro Jara “pudo informar al partido la situación” de la reforma de pensiones. “Tenemos esperanza, nos queda todavía un tiempo de gobierno”, agregó la vocera de gobierno. La titular de Trabajo, en tanto, salió en silencio.

El exministro Marcos Barraza, quien además integra la comisión política del PC, dijo a este medio que “fue una buena reunión, un intercambio en profundidad y en detalle, donde rescato que el cumplimiento del programa es clave. En eso el mejoramiento de las capacidades y el fortalecimiento de la incidencia del partido en el gobierno es fundamental. Centrarnos en, como lo hemos hecho, en la calidad de vida de los chilenos y chilenas (...), partiendo del reconocimiento de que el gobierno ha hecho mucho y sigue haciendo mucho”.

Entre los temas pendientes, el exconvencional destacó la condonación del CAE. “Son objetivos que nos movilizan y fortalecen nuestra pertenencia al gobierno”, agregó.

Javier Salvo/Aton Chile

Carmona reconoció tras el encuentro -del que participaron los diputados Luis Cuello, Lorena Pizarro y Daniela Serrano, junto al senador Daniel Núñez- que “hay sintonía de ver cómo se hace una mejor relación también entre las tareas de gobierno y las tareas parlamentarias”.

Lo cierto es que la semana pasada, a raíz del operativo policial en Villa Francia, quedó en evidencia que las diferencias entre la bancada de diputados y La Moneda son varias y profundas. Sin ir más lejos, Pizarro y Matías Ramírez sugirieron que podía tratarse de un “montaje”, mientras que Vallejo enfatizó que esas acusaciones no son “responsables”.

Javier Salvo/Aton Chile

Sobre ese punto, ayer Carmona justificó a los parlamentarios que han salido a plantear estas hipótesis. “Han tenido una inquietud, que yo interpreto como una propensión lógica, natural, que debe tener todo parlamentario a jamás, bajo ninguna condición, renunciar a su rol fiscalizador”.

Cataldo y Pizarro, en todo caso, descartaron que el operativo policial haya sido un tema abordado en la comisión.

Carmona también tuvo tiempo para responderle a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, quien la mañana del domingo dijo en Mesa Central de Canal 13 que espera “escuchar al PC condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia”. Además, alegó que “si vamos a cuestionar todo nuestro sistema permanentemente, veo bien difícil que podamos avanzar en lo que nos compete como Estado”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Al respecto, el líder de los comunistas aseveró que “no me voy a pautear por la presidenta del PS. Me gustaría que debatiera con su colectivo. Yo tengo espacios donde ella y yo asistimos”.

Ambos se verán las caras este lunes en la mañana, en una reunión convocada entre los partidos del pacto Contigo Chile Mejor que pretende destrabar las negociaciones por la elección de gobernadores regionales.

“Supongo que será un espacio, si ella tiene interés en que yo responda cosas que son de su inquietud (...). No me da para hacer más comentarios”, complementó Carmona.