PC y Regionalistas Verdes se inscriben para competir contra Orrego en la Región Metropolitana

Realizar un cónclave. Esa fue la propuesta que hizo la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, en la reunión que convocó a las colectividades de la alianza de gobierno -y la Democracia Cristiana- este miércoles en su sede. El encuentro tuvo por objetivo continuar con las negociaciones de cara a las elecciones de octubre de este año.

La timonel deslizó la posibilidad de realizar este encuentro en la antesala del término del plazo para inscribir primarias -el 10 de abril-, con el fin de, según explicó en la reunión, concentrarse y trabajar hasta que se resuelvan absolutamente todos los nudos que impiden llegar a acuerdos sobre las candidaturas que presentarán como pacto.

Si bien no se profundizó en la idea, la propuesta de la senadora responde a una sensación común al interior de la alianza: que las negociaciones no van tan rápido como ellos quisieran. Y es que, a pocos días del vencimiento del plazo, aún hay asuntos clave que no se han resuelto. Uno de los más relevantes: si respaldarán o no la reelección de Claudio Orrego como gobernador de la Región Metropolitana.

En la reunión del miércoles cuatro partidos -de los once- del pacto transparentaron sus pretensiones de competir por el cargo. En concreto, se anotaron la DC -partido por el que compitió Orrego- la vez anterior, el Partido Comunista, los Regionalistas Verdes -a través de la candidatura de la exseremi Nathalie Joignant- y el Partido Liberal.

Consultado por La Tercera, el presidente de los comunistas, Lautaro Carmona, sostuvo que “el PC manifestó pretensión por la RM, como por otras regiones. Lo hicieron otros partidos, muchos más de dos, sería lo más riguroso. Se empezó a declarar la expresión de expectativas que cada uno tiene en un legítimo intercambio que nos incluye a todos”.

El PC es consciente de que en la Región Metropolitana tiene un colchón de votos importantes. Prueba de eso es el buen resultado que tuvieron la diputada Karol Cariola -primera mayoría a nivel nacional en las últimas elecciones de diputados- y la exconsejera Karen Araya -primera mayoría femenina-.

El caso de la DC es especial, puesto que ellos hicieron un ofrecimiento al actual gobernador para competir a través de un cupo de la colectividad. Sin embargo, hay quienes, ante la no respuesta de Orrego, han deslizado la opción de presentar un candidato propio. El Partido Liberal, por su parte, también tiene esperanzas de que Orrego compita a través de ellos.

Además de la Metropolitana, los partidos pudieron avanzar en definir en qué otras regiones podría haber elecciones primarias. Hasta el momento, donde el oficialismo podría competir sería La Araucanía, Biobío, Coquimbo y Los Lagos.

En el caso de Valparaíso, se plasmaron dos pretensiones: el Partido Socialista, por un lado, que tiene como carta a Mauricio Viñambres, y el Frente Amplio, que apuesta por la reelección de Rodrigo Mundaca.

Junto con reconocer que los avances han sido lentos, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, destacó a la salida del encuentro que “lo que reforzamos hoy día es la necesidad de ir en unidad, de lograr llegar en conjunto a la papeleta para las elecciones de octubre, a nivel de gobiernos regionales y locales”.

Limar asperezas

El martes se realizó un encuentro al que llegaron los secretarios generales y los expertos electorales de los partidos. Ahí el Frente Amplio hizo ver su molestia con el Socialismo Democrático por haber organizado un punto de prensa para respaldar candidaturas independientes.

La discusión escaló tanto que, de acuerdo a algunas versiones, los representantes del PPD abandonaron la reunión y esta se tuvo que suspender, y la retomarán este jueves.

Para dar por superado el impasse, tanto el secretario general del PPD, José Toro, como la vicepresidenta de Convergencia Social, Ximena Peralta -quienes protagonizaron el altercado del martes-, remarcaron que ellos están por promover la unidad y por el buen resultado del pacto.

Sin embargo, en la reunión se puso sobre la mesa otro tema que genera incomodidad. Durante su intervención, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, aprovechó de plantear que no le parecía correcto que, en consideración de que el Frente Amplio pretende unificarse, sus tres partidos -Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes- participen de forma autónoma de la mesa de negociación.

La queja de Escalona tiene fundamento. Existen cuatro comunas donde los tres partidos del Frente Amplio se anotaron para competir en alcaldías: La Serena, Providencia, Puente Alto y San Ramón. Además, hay otras 25 comunas donde se cruzan entre dos de los tres, como La Granja, Peñalolén y Huechuraba. Esto, según comentan las otras colectividades, ha generado confusiones y pérdida de tiempo. De todas formas, la coalición ha avanzado en destrabar algunas comunas en las que se topan.

Como respuesta, los representantes del Frente Amplio afirmaron que se van a coordinar mejor, pero enfatizaron que, mientras no estén oficialmente fusionados, los tres partidos negociarán por separado. De hecho, el presidente de Comunes, Marco Velarde, sostuvo que la solicitud que les hacían es como si se le exigiera al Socialismo Democrático que negocien a través de un representante.