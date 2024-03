Peñaloza y su candidatura por Las Condes: “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas”

Peñaloza y su candidatura por Las Condes: “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas”

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza.

En entrevista con Velvet, ante la irrupción de una posible candidatura de Marcela Cubillos, la alcaldesa reafirmó su intención de repostular al sillón edilicio: "A mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí".