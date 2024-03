Viuda de Ronald Ojeda: “Ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo”

La viuda del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda aseguró este lunes que “ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo”, a poco más de un mes desde que ocurrió el secuestro desde su departamento en la comuna de Independencia, con el posterior homicidio de su esposo.

Cabe recordar que, a inicios de marzo, el cuerpo de la víctima fue hallada en el interior de una maleta, que estaba enterrada bajo una estructura de cemento en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde se emplaza un campamento de viviendas irregulares. Por este crimen, un adolescente de 17 años, -único detenido hasta ahora- que estaría vinculado con el Tren de Aragua, fue enviado a prisión preventiva.

En entrevista con CNN Chile, la mujer -que pidió no ser mostrada en cámara- dio a conocer que ninguna autoridad se ha acercado a ella tras el funeral de su cónyuge, pese al revuelo mediático que provocó el caso.

“Yo pienso que hubiese sido bueno que lo hubieran hecho. Porque no me afecta solamente a mí, sino también afecta a su país (Chile). Lamentablemente este crimen puede manchar el nombre de su país y la idea es que todos vayamos en la misma línea, que se sepa la verdad”, declaró.

Al mismo tiempo, señaló que no ha tenido novedades u otros detalles en torno a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), debido a que esta tiene carácter de reservada.

“Ellos (PDI y Fiscalía) han intentado mantener una buena relación conmigo y así ha sido, nunca ha habido un maltrato, nunca ha habido una mala palabra, siempre han estado allí intentando decir lo poco que están autorizados porque realmente no se puede hablar de la investigación porque está reservada, yo sé lo que saben los medios, yo sé absolutamente nada más”, acotó.

Consultada respecto a si cree que se pudo “haber hecho más” para dilucidar este caso, la mujer declaró que “creo que quedan muchas cosas que hacer en el caso de mi esposo, porque confío en que las instituciones acá en Chile son autónomas, esa es mi única confianza”.

En torno a si cree en la justicia chilena, señaló que “tengo que confiar, no es si yo quiera o no, es que yo tengo que confiar, porque en el fondo si es una institución autónoma debe de decir la verdad y con su trayectoria tienen la suficiente quizá experiencia, quizá no a este nivel porque nunca había pasado un crimen transnacional, pero deberían de conseguir esa verdad, ese detalle que permita a ellos decir la verdad a la luz pública. Hasta ahora no pueden decir nada, ni que fue esto o fue lo otro, pero se está haciendo la investigación”.

Pese a que la mujer ha relatado públicamente la dinámica de cómo ocurrieron los hechos la noche del 21 de febrero pasado, en esta ocasión afirmó que uno de los sujetos que irrumpió en su domicilio tenía “acento chileno”, luego de haber entablado una escueta conversación con el conserje del edificio.

“El conserje me cuenta a mí que ellos llegaron de una forma, así como muy, como muy fuerte. Entran y muestran la hoja y de una vez pasan. O sea, no, ni siquiera al conserje le dio tiempo de revisar qué decía o de pedirles una identificación, nada. Entonces ellos, de una vez pasaron y ya tenían la dirección exacta del departamento, porque estas personas ni siquiera dudan en girar hacia la izquierda cuando salen del ascensor, ellos ya sabían dónde estaba nuestro departamento. Entonces quiere decir de que ya tenían eso muy bien planeado, qué pasa, el que estaba en la recepción me dice ‘yo te aseguro que el que me mostró a mí la orden era chileno’”, narró.

Amenazas a un familiar

La viuda del teniente Ojeda reveló además que uno de sus familiares que se encuentra fuera de Chile recibió amenazas, lo que sucedió entre el secuestro y el momento en que fue hallado el cadáver de su marido.

“Fue una amenaza a un familiar, y era por el tema de mi esposo, por los videos que estaban circulando en las redes sociales, pidiendo ayuda y colaboración de que se supiera dónde estaba mi esposo, que por favor investigaran, apareciera, que apareciera, entonces este familiar recibe esta amenaza directamente de esas personas. Y bueno, lo digo ahora y espero que toda la familia esté bien y no corran más peligro”, expuso.

“No estoy segura en Chile”

Finalmente, la mujer reconoció no sentirse segura en Chile, adelantando que “lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país”, decisión que no ha planificado pero que “está en mis pensamientos”.

“No, no me siento segura, porque lamentablemente aquí mataron a mi esposo. Dime tú cómo me voy a sentir yo segura después de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios lo encontraron, porque estas personas lo que querían era que no fuese encontrado, eso era lo que ellos buscaban. Sentirme segura sería una mentira. Hay personas que quizás viven en un mundo paralelo y creen que los buenos son malos y los malos son buenos, pero la verdad es que uno tiene que ser realista. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad transnacional”, dijo.