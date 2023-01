Perspectiva de género, crimen organizado y su rol como abogado defensor: los temas que marcaron la ‘prueba’ del aspirante a fiscal nacional, Ángel Valencia en el Senado

Un día clave -y agitado- se vive este lunes en el Senado. Y es que la sala de la Cámara Alta deberá votar la nominación de Ángel Valencia -realizada en su tercer intento por el Presidente Gabriel Boric- para convertirse en fiscal nacional por los próximos ocho años.

Ad portas de la votación en el hemiciclo, convocada para esta tarde y donde la carta del gobierno necesita 33 respaldos para ser ratificada, el abogado penalista expuso ante la comisión de Constitución de la corporación, con el fin de presentar su propuesta para lidera el Ministerio Público.

La presentación del abogado penalista es considerada como clave, pues se trata de la primera prueba que debió enfrentar ante los senadores quienes, a raíz del contenido de su exposición y las preguntas que le realizaron, clarificarán sus posturas en torno a si respaldar o no su nombre.

La alocución de Valencia fue antecedida por la de la ministra del Interior, Carolina Tohá -en reemplazo de la recién renunciada Marcel Ríos-, quien alrededor de las 11.40 comenzó presentando los argumentos del gobierno para inclinarse en esta candidatura, en compañía del ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo.

“Esta definición la tomamos hoy después de dos intentos que no han fructificado de nombres propuestos por el Presidente de la República. No ha sido un proceso fácil este y hoy tenemos la oportunidad de cerrar este capítulo”, declaró al inicio de su exposición la jefa de gabinete.

La presentación de la secretaria de Estado se extendió por casi dos horas, debido a preguntas de los senadores presentes en la instancia.

Las propuestas de Valencia para liderar el Ministerio Público

Luego fue el turno del abogado penalista. A las 13.51 comenzó su exposición, manifestando su postura a favor de repensar el proceso de nombramiento para fiscal nacional, junto con mejorar la orgánica del Ministerio Público ante la mala evaluación de la ciudadanía.

“Hoy nos encontramos frente a una institución, en general, mal evaluada por la ciudadanía y que no es capaz de articular repuestas que resulten satisfactorias en relación con la persecución de los delitos que se cometen en Chile”, señaló Valencia.

“Es necesario repensar seriamente los distintos aspectos de esta institución, no solo el proceso de nombramiento de las autoridades, que ha sido el tema recurrente en estos días, sino también su orgánica, las funciones y atribuciones de sus autoridades, la distribución geográfica, el enfoque político-criminal, entre otras”, complementó.

Seguidamente, puntualizó que su compromiso -en caso de convertirse en fiscal nacional- apunta a “avanzar hacia un Ministerio Público reformado y mejorado, que dé cuenta del aprendizaje de los últimos 20 años, que se coordine con las demás instituciones del Estado, pero que haya realizado un trabajo interno que le permite orientar su trabajo hacia el esclarecimiento de los delitos y la atención de las víctimas”.

En su presentación, el abogado penalista planteó propuestas enfocadas en derechos y participación de víctimas, en el fortalecimiento de la ley de entrevista videograbada, en el “buen trato” como pilar del funcionamiento del Ministerio Público y en la fiscalización de delitos contra la propiedad.

Asimismo, expuso propuestas para la persecución del crimen organizado, el tráfico de armas y de drogas, y de delitos de homicidios

“La criminalidad organizada es una actividad económica, es una actividad empresarial ilícita”, declaró, y aseguró que “la persecución penal de estos grupos debe ser decidida”.

Otro de los temas abordados por Valencia durante su exposición -y por los cuales también presentó una serie de propuestas- fue el fortalecimiento de la estructura macrozonal, la persecución del delito de cuello y corbata, la ciberdelincuencia y la violencia rural. Sobre esta la última, el abogado sugirió la creación de un protocolo para la atención de víctimas.

“Debemos analizar seriamente la creación de una fiscalía supraterritorial que pueda superar las lógicas compartimentadas con las que se ha trabajado hasta ahora, y que permita una persecución eficaz del crimen organizado y las bandas delictuales”, aseguró Valencia, puntualizando principalmente en la zona norte y sur.

El fortalecimiento de la persecución penal de las personas jurídicas, los derechos humanos, el mejoramiento de organismos auxiliares del Ministerio Público, la aplicación de la inteligencia artificial en la persecución penal y la gestión de personas en la fiscalía -enfocada principalmente en las condiciones laborales-, también fueron parte de los temas abordados por el abogado.

Persecución penal con perspectiva de género

Uno de los ejes que también planteó Valencia en su presentación fue la persecución penal con perspectiva de género. Sobre este punto, el aspirante a fiscal nacional sugirió fortalecer el trabajo institucional con la creación de una unidad de género.

“Vamos a avanzar en la creación de una unidad de género para la fiscalía nacional, cuyo objetivo sea incorporar la perspectiva de género en las políticas internas de la institución, así como también en el ejercicio de la acción penal y en especial en la protección de las víctimas”, explicó.

En ese sentido, apuntó a la importancia de “contar con personas especializado en esta materia” y comprometió la cooperación en “capacitaciones de funcionarios públicos del sistema de justicia penal y de policías en materia de género”.

“De nada sirve si tenemos solo funcionarios de fiscalía, fiscales especializados en esta materia, pero no contamos con policías especializados en materia de género”, subrayó Valencia.

La respuesta a las críticas por su rol como defensor en causas por abuso sexual

La alocución del aspirante al Ministerio Público finalizó a las 14.56, para luego dar paso a las preguntas de los senadores presentes en la instancia legislativa.

Una de las consultas que surgió fue respecto a su trabajo como litigante privado, específicamente como defensor en casos de delitos sexuales. Desde el gobierno, durante el proceso de nominación, surgieron algunos reparos con el abogado que se basaban en las aprensiones de grupos feministas, precisamente, por su anterior representación jurídica en casos de abuso sexual.

Una situación que, incluso, llevó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana a plantear su preocupación por la presencia de Valencia en la quina elaborada por la Corte Suprema, según reveló la exministra del Justicia, Marcela Ríos.

“No puedo compartir por deber profesional con este honorable Senado cuáles son los criterios, las razones por las cuales pude haber estado dispuesto a asumir una defensa en una situación tan grave como esa”, respondió el abogado.

“Quisiera manifestar que cuando uno asume una defensa, un caso grave, por lo menos en mi caso y entiendo que en el de la mayor parte de los colegas que se hacen cargo de causas complejas, uno toma la decisión de defender un caso después de largas conversaciones y después de analizar el caso, de contactar a la familia, de entender sus expectativas, de advertir si efectivamente existe un sesgo. Por lo tanto, no es una decisión que resulte sencilla, pero es una decisión reflexiva”, complementó.

Y recalcó que “los motivos por los cuales uno asume una defensa de esa naturaleza no corresponde que yo los plantee, además por respeto a las víctimas, respeto a los imputados, respeto a los defendidos y respeto a sus familias”.

Previo a que Valencia expusiera, la ministra del Interior había sido requerida también por este tema, momento en que reconoció que si bien el abogado defendió causas que no son de su “gusto”, precisó que es una labor propia de la profesión.

“Efectivamente hay causas que él ha defendido que no son las que más nos gustan, eso es una cosa que es propia de la carrera de los abogados que les toca defender distintas causas y todas las personas tienen derecho a defensa, y no todos los acusados son victimarios”, subrayó Tohá.

“No hay leyes que el Ministerio Público deba abstenerse de aplicar”

Otra de los temas que abordó -a raíz de consulta de legisladores- fue la aplicación de la Ley Antiterrorista. A juicio del abogado, el Ministerio Público no debe abstenerse de utilizar la legislación vigente.

“No hay leyes que no se puedan aplicar, no hay leyes que el Ministerio Público deba abstenerse de aplicar. Nosotros debemos velar por la correcta aplicación de la ley, la correcta aplicación y de todas las leyes que están disponibles”, expresó.

“Y si un hecho encuadra dentro de lo que la ley entiende que es una conducta terrorista, esa es la ley que debe aplicarse, y conforme a las reglas de esa ley es que esa conducta deberá investigarse”, agregó.