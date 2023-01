Valencia enfrenta votación en el Senado en medio de agitado escenario

Una agitada jornada se vivirá este lunes 9 en el Senado, el último día de plazo para definir el nombre del nuevo fiscal nacional. Tras los golpes que recibió el gobierno luego que la Cámara Alta desechara las nominaciones de José Morales y de Marta Herrera, La Moneda confía en que en esta ocasión el abogado Ángel Valencia sí contará con la aprobación de más de 2/3 de los senadores, pese a los flancos que se han abierto en los últimos días en su contra.

El fin de semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, conversó con el ministro de Justicia (S) Jaime Gajardo, para ultimar los detalles de lo que será la presentación formal del Valencia ante la comisión de Constitución del Senado, conscientes de la importancia que reviste esta votación tras los dos yerros anteriores. De acuerdo con el último cómputo levantado por La Moneda, Ángel Valencia tendría entre 34 y 35 votos a favor, por lo que el abogado de 53 años superaría con muy poco margen el piso de 33 votos a favor que requiere para convertirse en el sucesor de Jorge Abbott al mando del Ministerio Público.

Tohá tiene previsto trasladarse hoy a Valparaíso, para acompañar a Gajardo, a las 11 de la mañana, cuando se inicie la presentación del gobierno sobre los antecedentes de Valencia para ocupar el cargo de fiscal nacional ante los miembros de la comisión de Constitución y Justicia del Senado. En los fallidos casos de Morales y Herrera, la presentación de los postulantes del gobierno estuvo en manos de la recién renunciada ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de la ministra de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien se encuentra con licencia médica.

Para algunos parlamentarios de oposición, la salida de Ríos ayudará en parte a descomprimir la tensión que existe entre la oposición y el oficialismo a raíz de los indultos y a desacoplar ese hecho de la elección del próximo fiscal nacional. Aún así el escenario sigue siendo incierto.

Luego, a las 12 horas, será el turno de Valencia de exponer ante los senadores de la comisión de Constitución, sobre el plan de acción que pretende llevar adelante en caso de asumir la jefatura del Ministerio Público y responder las preguntas de los parlamentarios. Se espera que su comparecencia será más corta que las de los dos postulantes anteriores, puesto que a las 16 horas está fijado el inicio de la sesión en sala para la votación.

“Espero que finalmente la tercera sea la vencida. Chile no resiste un día más sin una fiscal nacional titular que esté empoderado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ángel Valencia es una persona de mucha experiencia, ha sido un destacado abogado y académico, ha jugado todos los roles en el proceso de la Reforma Procesal Penal, como fiscal, como abogado defensor, y nadie puede ser vetado por el ejercicio de la profesión, además del alto respaldo que obtuvo de la Corte Suprema que lo distinguió en primer lugar de la quina junto a Héctor Morales, creo que esa es su mejor carta de presentación”, señaló ayer a La Tercera el senador Matías Walker (Demócratas), quien preside la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Alta.

El nombre de Valencia, quien no era la carta preferida de La Moneda, ha generado reparos en algunos senadores por lo que en el gobierno no pueden dar por asegurada su ratificación. Son dos los flancos principales que tiene abierto este abogado de la Universidad de Chile con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law. Entre estos se cuentan algunas causas que asumió como abogado defensor en causas por abuso sexual y otras de derechos humanos.

Ayer a última hora, el gobierno confiaba en que la mayoría de los senadores de Chile Vamos votarían a favor de Valencia, aunque había algunas dudas respecto de la decisión que tomarían finalmente algunos senadores de RN, los que inicialmente habían acordado respaldar la candidatura del fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, y quedaron descolocados ante la sorpresiva determinación del Ejecutivo de postular a Valencia. Sin embargo, parlamentarios oficialistas y de oposición estimaban que los congresistas tenían poco margen de acción debido al complejo escenario de dejar acéfalo el Ministerio Público por tercera vez cuando la seguridad pública es la principal preocupación de los chilenos.

En el oficialismo no contabilizan aún los votos de los senadores del PPD Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, y el senador DC Iván Flores con quienes, aseguran fuente de La Moneda, se habría comunicado en los últimos días la subsecretaria de la Presidencia, Macarena Lobos, quien también se plegó al lobby en favor de Valencia que está desarrollando el gobierno.

Tampoco suman los votos de los senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez y Claudia Pascual, quienes hasta finales de la semana pasada se inclinaban por abstenerse.