Piñera incluye bono de $ 500 mil en medidas para clase media y pide acuerdo en reforma previsional

Flanqueado por los ministros del comité político y dirigentes de Chile Vamos, el Presidente Sebastián Piñera anunció el martes por segunda semana consecutiva medidas para la clase media con miras a contener el desorden oficialista ad portas de la votación hoy del proyecto que permite el retiro de fondos de las AFP.

La puesta en escena se produce luego que 13 diputados oficialistas votaran la semana pasada a favor de la idea de legislar, propiciando una dura derrota para el gobierno. Así, el Mandatario -quien también estuvo acompañado de manera virtual por los presidentes de las colectividades del oficialismo- partió señalando que “después de dialogar y buscar acuerdos con los partidos de Chile Vamos y algunos sectores de oposición, y muy especialmente de escuchar a la clase media y a la ciudadanía, queremos anunciar un fortalecimiento del plan de protección de la clase media”.

El 5 de julio, el Jefe de Estado había dado a conocer las medidas para ese sector, pero no dejó conforme al oficialismo, desde donde presionaron por mejorar las iniciativas. En ese escenario, los ministros del comité político se desplegaron en conversaciones y la semana pasada, el mismo día de la votación en general de la iniciativa que permite el retiro de fondos de AFP, consensuaron una propuesta con el bloque, la que terminó siendo insuficiente.

Entre esas medidas, por ejemplo, se acordó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Plus, en el que el único requisito era estar inscrito en el registro social de hogares; nuevos tramos de subsidios de arriendo y un préstamo por el monto máximo de $650 mil por cuatro meses, lo que correspondería a un total de $ 2, 6 millones, del cual un 25% sería un subsidio.

En el anuncio del martes, en tanto, Piñera omitió el concepto de IFE plus y anunció un “bono no reembolsable” por $500 mil para los trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido mermas de 30% o más en sus ingresos y que hayan tenido ingresos formales de $ 500 mil a $ 1,5 millones al mes. El subsidio también “favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos”.

Ese bono beneficiaría -dicen en el gobierno- a alrededor de 840 mil personas, con un costo estimado de US$ 500 millones.

Eso sí, pese a que no estuvo en el anuncio ni en las minutas que difundió La Moneda, en el gobierno precisan que si bien no se utilizará el concepto de IFE plus, se perfeccionará el IFE 2.0 y se eliminarán requisitos de vulnerabilidad para acceder al beneficio. Por ende, también permitirá que más gente, incluyendo a la clase media, puedan acceder.

De igual manera, Piñera mantuvo la idea del préstamo solidario, pero redujo el monto de dinero y se eliminó el subsidio del 25%. Así, se otorgará un máximo de $650.000 en tres cuotas, cuyo monto máximo ascenderá a un millón 950 mil pesos. Asimismo, reafirmó las medidas en protección de la vivienda con un subsidio de arriendo. Y dijo que habrá “una postergación de hasta 3 meses del pago de las cuotas del Crédito con Aval del Estado” (ver detalles de las iniciativas).

Junto con estas medidas -con las que Piñera busca convencer a Chile Vamos para evitareste miércoles una nueva derrota en la Cámara-, el Mandatario también apostó a hacerse cargo del “problema de fondo” y se comprometió a avanzar en la reforma al sistema previsional. Para eso, convocó a un “acuerdo en el más breve plazo” y mandató a los ministros Ignacio Briones y María José Zaldívar para esa tarea.

“Vamos a avanzar hacia una reforma estructural al sistema que administra los fondos de pensiones. Esto ya comenzó con el proyecto que enviamos al Congreso”, sostuvo.

Al terminar su intervención, el Presidente respondió dos consultas de la prensa: si hacía una autocrítica por los cambios en la propuesta para la clase media y si espera que hoy esté alineado Chile Vamos. “Siempre las cosas se pueden hacer mejor”, dijo. Y añadió: “En total, los programas que hemos impulsado comprometen o movilizan recursos por US$ 30 mil millones, es decir, el 12% de nuestro PIB”. En el Ejecutivo dicen que este plan para clase media en particular tiene un costo fiscal de US$ 800 millones y que moviliza recursos por cerca de US$ 2.100 millones.

En la antesala de la votación de este miércoles, además, Piñera dijo esperar que “todos los parlamentarios, cuando voten, reflexionen, lo hagan con responsabilidad y no cometan el error de, por proteger a la clase media en estos tiempos de emergencia, debilitar las pensiones”.

Por otro lado, una vez que concluyó su alocución, Piñera conversó un rato con los parlamentarios del bloque asistieron a La Moneda. Ahí, les pidió explicar a sus bancadas los anuncios realizados.

En Chile Vamos, en general, transmitieron que estaban conformes con las medidas, pero algunos decían que el bono debió ser de $ 650.000. De hecho, hay algunos que no lograron ser convencidos y anunciaron que votarán hoy a favor del proyecto de retiro de pensiones , lo que mantiene en incertidumbre al Ejecutivo sobre el resultado que habrá este miércoes en la Cámara.

En la oposición, en tanto, los anuncios del Mandatario fueron recibidos con escepticismo en algunos sectores. Y los cuestionamientos apuntaron a que el plan -dicen- deja fuera a los trabajadores independientes y a quienes ganan menos de $ 500 mil. Asimismo, resintieron que el Ejecutivo rebajara los montos del préstamo blando que había anunciado hace dos semanas.

El gobierno trabaja a toda máquina para ingresar los proyectos de este plan. Una de las inquietudes en el ofcialismo es, precisamente, que aún no se ha oficializado ninguna iniciativa en el Congreso, aunque en el Ejecutivo dicen que los proyectos que incluyen el bono y el préstamo serían ingresados este miércoles.