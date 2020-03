Piñera participa en primer comité político de marzo

Una intensa jornada vivió el Presidente Sebastián Piñera durante la mañana de este lunes. Temprano en la mañana participó en la promulgación de ley que amplía el marco legal de aplicación del femicidio -conocida como Ley Gabriela- y posteriormente asistió al comité político ampliado.

A la instancia concurrió la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Jorge Raghteb, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, junto a los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar, de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, además del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. En la cita, se abordaron las prioridades del gobierno para este mes, poniendo especial énfasis en orden público.

Durante la reunión, el Mandatario realizó un llamado a las autoridades a realizar despliegue territorial y comunicacional para dar a conocer los avances del gobierno, en el marco de un mes que ha sido calificado como complejo.

“Bienvenidos al mundo del trabajo, después de estas vacaciones que fueron breves, pero necesarias. Y ahora tenemos una tremenda responsabilidad que es conducir a nuestro país en tiempos mejores. Y eso es cuando más se requiere, no solamente tener unidad, claridad en el rumbo, saber cuál es el puerto de destino, sino que también un compromiso total con lo que vamos a transitar durante estas semanas que vienen, va ser muy importantes para Chile, no solamente este año, probablemente va a marcar el rumbo por muchos años y quizás por varias décadas”, sostuvo el Presidente antes de que comenzara el encuentro.

La jornada del Mandatario no estuvo exenta de polémica. Sus declaraciones emitidas durante la entrevista concedida al programa Estado Nacional de TVN, ayer domingo, -donde no descartó decretar estado de emergencia si las condiciones lo ameritan en el transcurso del año- provocaron rechazo en la oposición. Además, durante la promulgación de la Ley Gabriela, emitió una controvertida frase que posteriormente tuvo que salir a aclarar: “Muchas veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas", sostuvo, generando un rechazo en el mundo político.

Luego de que la ministra Isabel Plá -quien también participó en esa actividad- fuera consultada por los medios sobre estos dichos, el propio Mandatario interrumpió su participación en el comité político para explicarlos: allí expresó que la posición del gobierno es de “tolerancia cero” contra cualquier tipo de abuso.

Según consignó La Tercera, a fines de febrero Piñera buscar dar cuenta de una nueva etapa de su administración, volviendo a asumir el protagonismo de su gobierno.

Así al menos lo revelaron fuentes de La Moneda y cercanos al equipo presidencial -en ese entonces-, quienes reconocieron que la crisis que se desató el 18 de octubre del año pasado hizo que el Jefe de Estado se replegara y evitara una sobreexposición mediática. Pero, poco antes de que partiera de vacaciones -la primera semana de febrero- el debate al interior de Palacio respecto de mantener esa definición o aumentar su protagonismo volvió a tomar fuerza. Y fue esta segunda opción la que predominó.