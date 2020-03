Piñera sale a aclarar dichos sobre violencia hacia la mujer y dice que la posición del gobierno es de "tolerancia cero contra todo tipo de abuso”

Este lunes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la “Ley Gabriela”, una iniciativa que tipifica como femicidio el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja sin convivencia y que se inspira en Gabriela Alcaíno (17) y su madre Carolina Donoso (53) quienes murieron tras ser apuñaladas por el expololo de la joven, pero cuyos crímenes no fue tipificado como femicidio.

Durante la ceremonia, Piñera relató que Gabriela dijo en un momento de su vida que su madre le había enseñado lo que era el “amor propio”. Tras mencionar este episodio, el Presidente continuó: “Eso reflejaba una actitud que es muy necesaria. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas".

“Tenemos que corregir al que abusa y tenemos que decirle a la persona que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar en denunciar y en evitar que eso siga ocurriendo”, agregó el Mandatario. Frase que posteriormente tuvo que ser aclarada por el propio Piñera ante el rechazo transversal que provocó en el mundo político: “La posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres”, expresó.

A la salida de la ceremonia, la Ministra de la Mujer, Isabel Plá tuvo que aclarar los dichos del Presidente tras ser consultada por la prensa: “El Presidente lo que ha querido decir no tuvo que ver nunca con salir a responsabilizar a las mujeres. El Presidente lo que ha dicho, sepan las mujeres de nuestro país, que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, de las instituciones, de todos los Poderes del Estado”.

“Sepan las mujeres que nadie tiene el derecho a maltratarlas de ninguna manera y que cuando ello ocurra las puertas de las denuncias tienen que estar abiertas y todo el apoyo de la sociedad, del Poder Judicial, de su entorno, de la Fiscalía y de los gobiernos están a su disposición”, sostuvo Plá.

Nueva declaración

Tras sus dichos y después de varias críticas del mundo político (ver tercer subtítulo), el Presidente -que se encontraba participando en el comité político ampliado- compareció de nuevo ante los medios y aseguró que “quiero ser muy claro, la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres".

"Y por eso llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o amenaza contra su integridad, contra su vida, para que puedan recibir de forma oportuna y eficaz la protección del Estado. Esa es la posición de nuestro gobierno, porque creemos que las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad de derechos, oportunidades y de dignidad”, agregó.

En la tarde, reforzaría este punto en Twitter: “Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia Cero con todo abuso o violencia contra mujeres”, escribió.

Críticas del mundo político

Los dichos del Mandatario fueron cuestionados transversalmente por figuras del mundo político. La diputada, Camila Vallejo, sostuvo en su cuenta de Twitter, que “hasta en la promulgación de #LeyGabriela el Presidente Piñera sigue justificando la violencia machista: ‘No sólo se trata de hombres que violentan, si no que la posición de las mujeres a ser abusadas”. Es impresentable y una ofensa para las familias de las víctimas’”.

En tanto, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se refirió al tema: “Presidente: La culpa no es de las mujeres sino de aquellos que las matan, violan, golpean o abusan de ellas. Nuevamente, una declaración inaceptable”.

También mostró su rechazo la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, quien calificó los dichos de Piñera como una “vergüenza”. Más tarde, el PS emitió una declaración pública en la que condenador y rechazaron los dichos del Presidente, agregando que “en un contexto político y social en que la ciudadanía y, en particular las mujeres, exigen mayores niveles de participación, dignidad y justicia social, no pueden tener cabida estas expresiones, más todavía si provienen del Presidente de la República. La víctima nunca es culpable de la violencia que vive”.

En tanto, el presidente del Senado, Jaime Quintana, también cuestionó las palabras del Mandatario: “Mientras mujeres en todo el mundo hacen suyo el grito chileno que dice ‘la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía’, el Presidente habla de la “posición de ser abusadas”. El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas no son culpables”.

En tanto, el diputado Matías Waker, calificó los dichos de Piñera como una “aberración”. “Lo que dijo el Presidente es una aberración, trasladando responsabilidad en ciertos casos a la mujer abusada. Viendo el video, es la parte en que improvisa y se sale de la minuta que tenía. Como no le pueden aconsejar hablar menos, y ser más Jefe de Estado”.

Desde la Asociación de Abogadas Feministas, su directora ejecutiva, Bárbara Sepúlveda, expresó que “creemos que con su frase, el Presidente no solo responsabiliza a las mujeres de la violencia que sufren, sino que demuestra su ignorancia sobre la realidad de las mujeres que denuncian, quienes muchas veces son cuestionadas y humilladas por las policías, para luego dar con un sistema que no las protege de forma eficiente. Sólo basta con ver que la mayoría de las víctimas de femicidio tenían denuncias formales previas”.

Condena a la violencia

Durante la ceremonia -en la que participó la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, la Primera Dama, Cecilia Morel y la familia de Gabriela Alcaíno - el Mandatario rechazó nuevamente la violencia, en línea de la entrevista concedida anoche, y aseguró que se trata de un “cáncer" y que “hay que atacarla de inmediato, de forma temprana, hacerse cargo de las ramificaciones porque empieza a comprometer el tejido social”.

“Tenemos que establecer que Chile no puede tolerar la violencia, tenemos que unirnos la inmensa mayoría que quiere vivir en paz, con respeto, sin violencia en un estado de derecho para impedir que un grupo pequeño de violentistas siga imponiendo sus término”, agregó el Mandatario.