Piñera respalda labor de Mañalich en medio de cuestionamientos: “Es un tremendo ministro de Salud y tiene un carácter muy difícil”

En medio de una semana de varios cuestionamientos hacia el trabajo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera salió a respaldar la labor del secretario de Estado.

El titular de Salud ha estado en la palestra pública durante los últimos días primero por el caso de los supuestos ventiladores mecánicos donados por China. Así, el cambio de versiones respecto al número de aparatos que llegarían al país desde el gigante asiático, sumado a las declaraciones del embajador de dicho país en Chile, Xu Bu, que aseguró a La Tercera no tener conocimiento sobre dicho compromiso, le significaron cuestionamientos a Mañalich. Lo que se aumentó con la crítica que el secretario de Estado hizo a la labor de los medios de comunicación.

Días después el secretario de Estado volvió a ser motivo de críticas, tras declarar en una sesión especial de la Cámara de Diputado que "fue un grave error” cerrar escuelas por el coronavirus y acusar a los establecimientos municipales de no haber estado operando para vacunar a los niños contra la influenza. Esto generó criticas desde la oposición y el oficialismo, reactivo la molestia del mundo municipal contra Mañalich y llevó a tres ministros de Estado a salir a defender la decisión de La Moneda. Todo esto se zanjó con un llamado de atención de Piñera a Mañalich el miércoles pasado.

Esta jornada, consultado por estas polémicas -durante una entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13- el Mandatario aseguró que “Jaime Mañalich es un tremendo ministro de Salud y tiene un carácter muy difícil. Y lo que trato de hacer es que surja el buen ministro de Salud que es con conocimiento, inteligencia, personalidad, con coraje, con un espíritu de trabajo incansable".

Sobre la reunión privada que tuvo con él el miércoles pasado, donde le llamó la atención, el Presidente reveló que le dijo: "'Jaime, es tan importante el rol que está jugando usted como ministro de Salud, que por favor concéntrese en una cosa, proteger la salud de los chilenos y todo lo demás déjelo de lado o para más adelante’”.

Asegurando que no es su doctor de cabecera, pero que sí lo consideraba su amigo. "No, no, lo consulto a él a veces. Pero no es mi doctor de cabecera. Es mi amigo”, indicó.

“Esto es peor que el 27/F”

El Mandatario también realizó una comparación respecto de lo que le tocó vivir para el terremoto del 27/F, durante su primer mandato, y la pandemia del coronavirus.

“Esto es peor, mucho peor, por una razón muy simple. El terremoto fue un día. Ahí estuvo el terremoto, duró tres minutos, esa madrugada del 27/F, sabíamos lo que había pasado. El coronavirus es una amenaza permanente, no sabemos qué va a pasar”, aseguró el Mandatario.