Plebiscito 17-D: crece presión en republicanos por el flanco del “En contra”

Este martes, durante el almuerzo de bancada de los diputados del Partido Republicano, se volvió a tocar un tema que incomodó a la colectividad: el anuncio del parlamentario del comité Johannes Kaiser, quien manifestó que votará “En contra” en el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. Su postura fue dada a conocer a través de su canal de YouTube, y con ella el legislador se posicionó a contrapelo de su partido, que está inclinado oficialmente por el “A favor”.

De esta manera, Kaiser se convirtió en el segundo parlamentario del partido que está por el “En contra”, junto con el senador Rojo Edwards. Un “desgranado”, como dicen en la interna, que se ha dado a goteo, pues en esa colectividad son varios los militantes de base quienes tienen intenciones de rechazar el texto constitucional. Sin embargo, lo cierto es que en la colectividad hacen un matiz entre algunos casos.

En medio del debate interno que existe sobre si se deben sancionar a los militantes que adopten esta opción, se han aplicado dos lógicas distintas. Por ejemplo, dicen que el caso de Edwards molesta, pues el parlamentario no solamente ha transmitido que está por rechazar el texto, sino que también ha comenzado a hacer campaña por el “En contra”. De hecho, el senador ha generado algunos hitos comunicacionales: ha dado entrevistas y además ha impulsado un comando por el “En Contra”.

Por lo mismo, en esos casos desde la misma colectividad le han salido a responder enfáticamente. El presidente del partido, Arturo Squella, dijo este lunes en radio Agricultura que Edwards “nunca superó” la elección interna, en la cual fue derrotado por Squella. El consejero Sebastián Figueroa, en tanto, hace tres días fustigó al senador al compararlo con el Partido Comunista. “Por lo visto, todos los rojos están en contra”, escribió en la red social X (antes Twitter). Mientras que el jefe de bancada de los diputados, Agustín Romero, le dijo hace algunos días: “Ningún diputado piensa como él”.

Hace unas semanas, incluso, se mencionaba como estrategia llevar a Edwards al tribunal supremo de la colectividad con el objetivo de que sea sancionado con una expulsión. Pero, en esa oportunidad, algunas voces analizaron que sería mejor hacerlo una vez terminado el proceso electoral, para así no tensionar el frente interno.

Sin embargo, con Kaiser el tema de analizó de forma distinta: no habrá ninguna sanción contra él, pero se espera, por lo mismo, que no haga campaña ni se pronuncie públicamente. El diputado no ha usado ninguna cuenta de red social personal para pronunciarse, sino que solo lo hizo a través de YouTube en un canal que mira su propio electorado. Tampoco ha dado entrevistas ni hablado oficialmente del tema.

Lo cierto es que en el partido dicen que lo intentaron convencer, pero que no se logró.

En el pasado, en la colectividad algunos parlamentarios que han opinado distinto a la línea oficial del partido han sido sancionados. Eso ocurrió, por ejemplo, con la diputada Gloria Naveillán, quien fue alejada de la bancada luego de votar a favor de un retiro de pensiones.

Durante los últimos días han seguido existiendo señales adversas contra los disidentes republicanos. En un grupo de WhatsApp de mujeres republicanas, la dirigenta Marie Claude Mayo, exprosecretaria y concejala de Las Condes, escribió: “Este chat irá por el ‘A favor’. La que vaya por el ‘En contra’, no haga sus comentarios tratando de convencernos (...). Este es un chat de militantes republicanas en un partido que no ha dado libertad de acción, así es que si no se comportan como militantes republicanas las voy a ir sacando una a una de este chat. Ser militantes republicanas significa respeto absoluto a las decisiones del partido”.

En la colectividad algunos transmiten que también hay parlamentarios que están “En contra” del texto, pero que no manifestarán públicamente su postura por temor a represalias en las elecciones parlamentarias. Esto, según las mismas fuentes, porque podrían como “castigo” quitarles el cupo para competir.

En medio del flanco interno que tienen los republicanos, la derecha también debe hacer frente a los otros parlamentarios de la oposición que optaron por estar “En contra” en el plebiscito. De hecho, este martes Naveillán junto a los independientes, Leonidas Romero, Gonzalo de la Carrera, Enrique Lee, los integrantes del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz, Sara Concha y Manuel Arroyo, entre otros, hicieron un punto de prensa llamando a rechazar el texto propuesto por el Consejo Constitucional.