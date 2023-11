Agustín Romero (Republicano) lanza crítica a Rojo Edwards por su voto ‘En contra’: “Ningún parlamentario piensa como él”

Este jueves, en entrevista con La Tercera PM, el senador Rojo Edwards (Partido Republicano) defendió su posición de votar ‘En contra’ del texto elaborado por el Consejo Constitucional, a contrapelo de la tienda donde milita -donde la mayoría está por el ‘A favor’-. Entre otras declaraciones, el legislador aseguró que “el gran problema del triunfo del ‘A favor’ es que implica probablemente hasta una década de incertidumbre asegurada”.

Consultado respecto a los dichos de Edwards, el jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, respondió este viernes que está “absolutamente en contra” de lo señalado por su par de la Cámara Alta. “Ningún parlamentario piensa lo que piensa él. Nosotros nos planteamos por el ‘A favor’ y hay que comparar este texto con lo que hay, no con lo que nos gustaría que esté”, sostuvo Romero en conversación con Radio Concierto.

Y es que el senador, además de asegurar que existe una mayoría de republicanos que se inclina por el rechazo de la propuesta de nueva Carta Magna, planteó que el texto del Consejo es “peor” que el vigente. “Esta Constitución es la Constitución de la incertidumbre y de los forados. Los republicanos siempre dijimos que Chile no necesita una nueva Constitución, necesita volver a crecer y meter presos a los delincuentes”, aseveró Edwards.

Por el contrario, Romero dijo que la propuesta “es mejor que la Constitución actual”, ya que “conserva mucho lo anterior, pero también tiene cosas novedosas”. Asimismo, el diputado señaló que “la posición del senador Edwards es muy minoritaria en el Partido Republicano”.

De hecho, el jefe de la bancada republicana puntualizó en que “el partido no dio libertad de acción”, pese al desmarque de Edwards y de otros militantes -como el concejal de Providencia Matías Bellolio-. “La opción del partido es una sola, ir ‘A favor’. No he hablado con él (Rojo Edwards), pero encontraría extraño que haga campaña con Lautaro Carmona. Dudo que vaya a armar una bancada con Paulina Vodanovic o con el Frente Amplio”, esgrimió Romero.

Eso sí, admitió, “evidentemente me gustaría que la mayor cantidad de gente se subiera a este proceso y cerrar el capítulo constitucional. Es legítimo tener inquietudes, yo personalmente las tuve”.

“Los Republicanos no estábamos a favor de este segundo proceso. Las mayorías circunstanciales de la Cámara de Diputados nos pasaron máquina y establecieron un nuevo proceso sin consultarle a la gente”, aseguró Romero.