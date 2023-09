PPD se reúne con Boric y reafirma su respaldo a declaración conjunta por los 50 años del golpe: “Si alguien decide restarse tiene que tener muy buenas razones para explicar”

A las 9.00 de este martes, el Presidente Gabriel Boric recibió en Palacio a la nueva directiva del Partido Por la Democracia (PPD). La cita se enmarca en la ronda de reuniones que el Mandatario está sosteniendo con los diversos partidos para destrabar el diálogo político y alcanzar acuerdos en materia previsional y fiscal.

Esta además, fue la primera actividad que el senador Jaime Quintana sostuvo como presidente del partido, tras haber asumido el cargo la tarde de ayer lunes, en una ceremonia efectuada en el ex Congreso Nacional en Santiago -que contó con la presencia de Boric y de representantes de todo el espectro político- donde Natalia Piergentilli puso fin a su liderazgo luego de dos años a la cabeza de la colectividad.

Tras la cita, la nueva directiva conversó con la prensa apostada en La Moneda, momento en que Quintana señaló que desde ahora “el PDD inaugura un tercer momento, una tercera etapa en su relación con el gobierno y creo que partimos muy bien en esta etapa, con coincidencias, con compromiso total en esta mesa en relación a las reformas que son necesarias para Chile”.

En ese sentido, el timonel del partido manifestó que es tiempo de “establecer mínimos democráticos civilizatorios como es el respeto irrestricto a los Derechos Humanos (DD.HH.)”. De esa forma, aseguró que la colectividad valora “la iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Plan de Búsqueda y especialmente de suscribir alguna declaración entre todos los actores democráticos de nuestro país”.

Sobre ese punto, Quintana fue consultado por su opinión respecto a la negativa que manifestó Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a firmar un compromiso en el aniversario número 50 del Golpe de Estado.

Desde el sector acordaron no adherir a la iniciativa, algo que desde los partidos de oposición darán a conocer en una declaración este miércoles, todo ello en medio de la presión del oficialismo para sumarse al texto.

Al respecto, Quintana expresó que, a su parecer, “si alguien decide restarse tiene que tener muy buenas razones para explicar porqué no suscribir compromisos que son necesarios, civilizatorios, en torno al respeto irrestricto de los DD.HH., al multilateralismo. No puede ser que el multilateralismo nos importe solo cuando se trate temas económicos y no cuando se trate temas de defensa de los derechos esenciales de las personas”.

La mesa directiva del PPD, encabezada por su presidente, el senador Jaime Quintana, se retiran del Palacio de La Moneda, tras una reunión protocolar que sostuvieron con el Presidente de la República. Foto: Sebastián Beltrán / Agencia Uno.

Sobre el documento en sí, aseguró que es “una declaración bastante general la que señaló el gobierno, creo que están incorporados distintas visiones, me imagino que incluso los diálogos con el expresidente Piñera también deben estar ahí contenidos, yo creo que es un tremendo gesto el que ha hecho el gobierno y creo que si algún partido decide no suscribir esa carta tendrá que tener muy buenas razones para explicarla”.

“Yo quiero pensar en positivo, es el ánimo que nos mueve, es el ánimo que había en el acto también ayer en el cambio de mando de la nueva mesa del PPD. Y yo espero que lo reflexionemos bien todos y suscribamos esta carta, más allá de ajustes que ella puede tener”, finalizó el timonel del PPD.

En las últimas semanas, el Presidente Boric ha sostenido una serie de reuniones con los partidos políticos y exmandatarios, ayer, de hecho, recibió en La Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet.

Tras el encuentro, la exmandataria manifestó su respaldo a una declaración conjunta por los 50 años del Golpe de Estado. En la instancia además, afirmó que está “tóxico el ambiente político” y señaló que hay un “retroceso” en la percepción del Golpe de Estado.

“Siento que hay un retroceso, a mi me tocaron los 40 años, y a los 40 años yo creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado, más allá de que hay gente que estaba en una vereda o en otra, pero había un cierto acuerdo fundamental de que la democracia es clave, que tenemos que protegerla, apoyarla y que nada justifica las violaciones a los derechos humanos o crimines de lesa humanidad y yo siento que, de alguna manera, hoy ese compromiso no lo veo tan fuerte”, expresó la expresidenta.

La cita entre Boric y Bachelet, se dio luego del encuentro que el Mandatario mantuvo con el expresidente Sebastián Piñera, el pasado viernes.

En dicha oportunidad, Piñera se abrió a apoyar una declaración de los partidos por el 11 de septiembre, eso sí, fijó algunas condiciones. “Si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y las leyes, con respecto al Estado de derecho; también nuestro total y absoluto compromiso con el respeto a los DD.HH, nuestro total y absoluto compromiso con condenar la violencia, y la violencia tiene muchas caras: la violencia política, como la conocimos el 18 de octubre del año 2019, pero también el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo; y un compromiso total y absoluto con buscar nuevamente caminos que permitan mejorar la amistad cívica, la sana convivencia, el diálogo y los acuerdos. Esos cuatro compromisos yo los comparto absolutamente”, dijo el expresidente.