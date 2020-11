Presentación de “discusión inmediata” del gobierno en proyecto para promover candidaturas independientes en la Convención generó disputa entre De Urresti y Monckeberg

“Ayer (martes) el ejecutivo le puso discusión inmediata a este proyecto. Si tiene discusión inmediata, según el artículo 127 del reglamento del Senado, la Comisión y la sala del Senado lo tiene que discutir en general y particular a la vez. No podría ir solo en general a la sala por la discusión inmediata que le puso el Ejecutivo”.

Este anuncio del secretario de la Comisión de Constitución del Senado, Rodrigo Pineda, durante la tramitación en la instancia parlamentaria del proyecto que busca facilitar la inscripción de candidaturas independientes para la Convención Constitucional, generó una disputa entre Alfonso de Urresti (PS) y el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg.

“Lamento que este cambio haya sido sin informar a la presidencia de esta comisión, porque precisamente los invitados, los tiempos, son en función de esto, era poder abrir una discusión. Nosotros no estamos en condiciones de discutir ahora en general y particular, por el conjunto de indicaciones, de reformas o de los propios parlamentarios que han participado”, dijo de Urresti quien presidente la citada instancia parlamentaria.

“Lo que le ministerio ha señalado con la discusión inmediata nos pone en una situación de difícil resolución en esta instancia”, añadió el senador socialista.

La respuesta de Monckeberg no se hizo esperar. Y de inmediato contestó que la razón de la discusión inmediata, que establece que un proyecto debe ser tramitado totalmente en 6 días por la corporación en donde se encuentre, era porque "tenemos la necesidad de que este proyecto se zanje pronto por un tema de fondo”.

Justamente, por los tiempos que establece la urgencia ingresada por el gobierno, la iniciativa tiene que ser despachada en general y particular desde la comisión de Constitución a más tardar el próximo lunes. Lo que iba en contra de la idea de De Urresti, quien quería votarlo en general primero durante la sesión de este miércoles para así enviarlo a la sala y generar después un tiempo adecuado de indicaciones y así discutirlo en particular con más tiempo.

“El proyecto ya lleva un tiempo en la Comisión y ha habido una serie de planteamientos de agrupaciones de independientes que piden celeridad en esta materia y creemos que es oportuno que se le de una celeridad un tanto mayor, nada más. Evidentemente, podemos buscar los acomodos, las fórmulas y la manera que esa celeridad llegue y que eso converse con el buen debate de la Comisión”, añadió Monckeberg para defender la decisión.

Tras dicha intervención, el parlamentario socialista volvió a contestarle al ministro: “Difiero absolutamente de su planteamiento. En el fondo estoy de acuerdo, pero en la forma difiero y quiero manifestar mi crítica. Usted no puede sorprender a esta comisión incorporando la discusión inmediata el día de ayer, sin avisar a la presidencia. Porque la organización que nosotros hacemos, esta es una comisión seria y yo he dado las garantías absolutas respecto de la tramitación. Y no me puede sorprender la tramitación respecto de una urgencia de se ingresa al último minuto”, replicó De Urresti. Y acusó, además, una "falta de deferencia” por parte del titular de la Segpres.

“Un poco de seriedad y respeto respecto a cómo se tramitan los proyectos”, añadió.

Monckeberg, volvió a tomar la palabra, y aseguró que “no comparto su opinión respecto a la falta de deferencia. Creo que hemos trabajado de manera bastante coordinada, más allá de las decisiones que usted toma como presidente de la Comisión. Creo que no corresponde que usted plantee, y se lo digo con todo respeto y la amistad cívica que tenemos, que el Ejecutivo le está faltando el respeto a una Comisión con la cual hemos trabajado coordinadamente”.

“Al menos lo que me motiva a mí no es andar por la vida sorprendiendo, sino que más bien poder sacar adelante una reforma importante como es esta. Si se requiere de buena coordinación o mayor coordinación, ningún problema con que lo veamos y conversemos, pero creemos que es importante sacarla adelante”, agregó el titular de la Segpres.

Finalmente, y tras la discusión entre ambas partes, De Urresti citó a sesión para este jueves para poder discutir bien el proyecto. Y se espera que el lunes se cite a una sesión larga donde se votará en general y particular para despacharlo a sala.

Por su parte el independiente Carlos Bianchi también abordó la determinación del Ejecutivo. “Quiero llamar a la convivencia de encontrar una salida, porque no es tan inocente el poner urgencia a este proyecto porque se obliga a que se vote en general y particular y esto obliga que no podamos incorporar indicaciones que son absolutamente necesarias”, dijo.

Esto porque por la urgencia solo se pueden agregar indicaciones al proyecto en la Comisión de Constitución y no cuando se vote en la sala del Senado.

Y cerró con que "tenemos que encontrar caminos comunes para poder incorporar las distintas indicaciones que tenemos para este proyecto”.