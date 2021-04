Presidenciables de oposición dan su apoyo a Verónica Pardo como candidata al municipio de Providencia

En horas del mediodía, la candidata independiente a la alcaldía de Providencia, Verónica Pardo, realizó un acto de re-lanzamiento de su campaña como edil de la comuna.

Compitiendo con Evelyn Matthei, la actual alcaldesa quien se postula a la reelección, la ingeniera comercial contó con el apoyo de los presidenciables de oposición Carlos Maldonado (PR), Gabriel Boric (CS), Marcelo Díaz (Unir) y Pablo Vidal (FA), y la candidata a constituyente Malucha Pinto.

La actividad se realizó a un día del reinicio de campañas electorales tras la postergación de los comicios del 10 y 11 de abril, al 15 y 16 de mayo.

“La Vero viene de esta ciudadanía que se organizó mediante cabildos, temáticos barriales, distintas organizaciones sociales que movilizaron a una clase política dormida, con poca sintonía con ese pueblo. (…) Hoy es tiempo de abrirnos, pensar y sentir este Chile que necesitamos transformar para construir ese espacio para ser felices”, dijo la actriz que se postula como candidata constituyente del distrito 13.

Por su parte, los precandidatos a la presidencia dedicaron unas palabras a quien aspira a liderar la comuna, por sobre la alcaldesa UDI, quien además se vislumbra como contendora en la carrera como Presidente de la República.

“La candidatura de Verónica refleja en Providencia lo que esperamos que se refleje en Chile, que la ciudadanía sepa quiénes están por los cambios y quiénes por mantener el status quo. Su contrincante, es el reflejo del neoliberalismo, de la derecha dura y tiene otros propósito”, dijo el radical Carlos Maldonado.

“Estamos pasando momentos difíciles por la pandemia, por el mal gobierno, hay un paro convocado por la CUT. Y me parece que este espíritu unitario, propositivo, se enfrenta a la derecha más dura, reflejada en Evelyn Matthei, quien tiene otros propósito ulteriores y está instrumentalizando la comuna para ello”, añadió Gabriel Boric.

Por su parte, Pardo explicó que decidió candidatearse porque cree que “necesitamos un país distinto”. “Creo que necesitamos una sociedad más justa, más coherente, más fraterna. Me decidí a dejar la vereda de los que critican y solo proponen sin convencerse. Me ofrezco y me dispongo al servicio de la comunidad (…) Creo que el diálogo es necesario, no debemos imponer nuestros egos. Debemos estar al servicio de la ciudadanía “, dijo la candidata independiente a la silla municipal.

Desde el Frente Amplio, Pablo Vidal destacó que: “En los gobiernos locales se puede empezar a construir esa transformación que esperamos ocurra en todo Chile, como reflejo de esas necesidades cotidianas de las personas”. A lo que Marcelo Díaz agregó: “No va haber una mejoría sustantiva y de la calidad de la democracia, si es que no reconciliamos la labor de la política con el diálogo y capacidad de construcción con la sociedad”, dijo el precandidato de Unir destacando la labor de Pardo en terreno.