Presidente anuncia que el lunes entregarán resolución sobre estado de excepción en la Macrozona Sur

En el marco de las actividades por el Día de los Patrimonios y tras una visita guiada por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el Mandatario anunció que este lunes 30 de mayo informáran la resolución sobre el estado de excepción acotado en la Macrozona Sur.

Esto, frente a la expectación que se mantiene ante la cercanía de la fecha de término de la indicación para este miércoles 1 de junio y la eventualidad de una prórroga o ampliación de la medida constitucional, que hasta el momento se delimita a la presencia militar en las rutas.

El jueves el Presidente recibió de la ministra del Interior, Izkia Siches, un balance trabajado en conjunto a FF.AA. y Carabineros, en donde se presentaba una propuesta sobre el estado de excepción. La titular del Interior, había dado con anterioridad indicios -en entrevista con Cooperativa- de que estaban revisando la posibilidad de flexibilizar la medida a otras carreteras y caminos para un mayor despliegue militar, con foco en las necesidades locales.

En tanto, durante esta semana, el gobierno se vio tensionado luego de que el martes se diera a conocer el asesinato del trabajador forestal Segundo Catril en una emboscada en Lumaco, lo que llevó a que desde la oposición instarán con mayor ímpetu a la declaración de un estado de excepción a secas.

En esa línea, el Presidente aseguró que recibió la propuesta entregada desde la cartera del Interior y que han “profundizado” manteniendo conversaciones con autoridades locales y comunidades mapuche de las regiones de Biobío y La Araucanía. “Para poder tomar decisiones sobre esto hay que escuchar mucho y tomar decisiones con mucha firmeza también. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso”, señaló.

A la vez, realizó un llamado a “no caer en polémicas”, frente a las críticas que han recibido desde diversos sectores con respecto al manejo de la crisis en la zona, apuntando sobre todo contra la ministra del Interior, Izkia Siches, quien fue flanco de reproches, luego de declarar, tras la muerte de Catril, que “no habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana”. Tras lo cual se rectificó, señalando que “en estos meses, como gobierno, no habíamos visto un ataque a civiles como el de Lumaco”.

“Cada muerte y cada herido nos duele como país, esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un gobierno u otro”, afirmó el Presidente. “Es una situación muy compleja en la que pido que actuemos con altura de miras y no tratemos de hacer polémicas, no es el gobierno el que gana o pierde, es el Estado Chileno”.

“A mi cuando hablamos de Segundo Catril, Juan Barrios, Camilo Catrillanca (…) me desgarra el corazón. Y no olvidamos a ninguna de las víctimas, al matrimonio Luchsinger-Mackay. A todos quienes han perdido la vida en un conflicto que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo”, aseguró.

Además, el Mandatario indicó que, en paralelo a “garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de todos los ciudadanos en las diferentes rutas” -que, remarcó, “ha sido difícil”-, no se puede “perder de vista”, que “el plan que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto que existe entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral”.

Así, detalló que se pondrá mayor énfasis en “la política de tierras, en enfrentar el aislamiento, la pobreza, en mejorar la conectividad de la zona y mejorar servicios tan básicos como el agua o la electricidad”.