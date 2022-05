Jefe de Defensa en La Araucanía sobre estado de excepción en la Macrozona Sur: “Lo peor que podría suceder es que gente violenta quiera enfrentarse con nosotros”

En el marco del estado de excepción que rige en la Macrozona Sur desde hace nueve días, el Jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, Edward Slater, se refirió a los últimos hechos de violencia en la zona y a la labor que cumplen las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el sector.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el general Slater se refirió a la emboscada que sufrió un grupo de trabajadores en Lumaco el martes pasado, la que terminó con la vida del contratista Segundo Catril Neculqueo (66), tras recibir un disparo en su cabeza en medio del ataque.

El Jefe de Defensa lamentó el hecho y aseguró que “uno condena todo tipo de violencia, los atentados, las barricadas, las quemas, pero antes de ayer hubo un hecho de muerte, prácticamente entre gente de la misma etnia, son mapuches todos. Es algo que duele más todavía, porque era gente inocente que iba a trabajar”.

“Fue un ataque tan cobarde, yo espero que las comunidades más violentas que existen acá miren este hecho, lo repudien y recapaciten la idea de tratar de solucionar sus problemas a través del diálogo”, sostuvo.

El general también se refirió al funcionamiento del estado de excepción en la Macrozona Sur, asegurando que “como Fuerzas Armadas debemos de cumplir lo que se nos dispone, hemos sido super repetitivos con esto, el decreto dispone la libre circulación y que las vías de comunicación estén abiertas a los accesos principalmente del transporte”.

“Estar absolutamente en todas partes es bastante difícil, tratamos de estarlo”, sostuvo Slater, agregando que las FF.AA. cumplen “una labor preventiva, tratamos de, a través de la presencia, buscar la prevención de que ocurra algo, nosotros no tenemos una función ofensiva, es preventiva”.

Tras estas palabras, agregó que quienes sí pueden ingresar a localidades, a través de orden de registro son las policías, “de hecho, estos estados de excepción facilitan la labor de las policías en el cumplimiento de sus tareas”.

“Si alguien ataca una patrulla militar con munición, la respuesta va a ser de la misma forma. Nosotros no andamos buscando el encuentro violento con las personas”, señaló, asegurando que “no tenemos el equipamiento de Carabineros, andamos con munición de guerra. Lo peor que podría suceder -y espero que nunca ocurra- es que gente violenta quiera, de alguna manera enfrentarse con nosotros. Preferimos seguir realizando la labor preventiva, y no nos sentimos incómodos, somos militares, cumplimos con lo que se nos pide”.

El general, también fue consultado sobre si, a su juicio, existen actos de terrorismo en la Macrozona Sur, ante esto Slater evitó referirse a ese término y aseguró que eso “obedece a estudios, a análisis de tipo estratégico, en los cuales también el gobierno tiene mucho que decir”, pero señaló que “sí existen actos de terror tremendamente violentos y existen violentistas dispuestos a producir efectos negativos”.

finalmente, sobre la duración del estado de excepción, el general señaló que “es una decisión política, nosotros nos vamos a atener a la decisión política y si se renueva seguiremos cumpliendo nuestras tareas de la mejor forma posible”. Además, aseguró que, desde su experiencia en terreno, la reacción de la gente “cuando salimos a las calles es de total agradecimiento y cercanía, porque sienten que hay una mano amiga”.