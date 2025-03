Presidente Boric envía mensaje a afectados por incendios en el sur del país: “Tengan certeza de que no les vamos a dejar”

En el marco de su participación en la ceremonia inaugural del Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas 2025, el Presidente Gabriel Boric se refirió la mañana de este lunes a los incendios que afectan al sur del país, especialmente a las regiones de Biobío y La Araucanía.

Es que de acuerdo al último reporte de Conaf, en total son 25 los siniestros que se mantienen en combate en el territorio nacional.

Al inicio de su intervención, el Mandatario dio cuenta que: “El día de ayer tuvimos varios focos de incendio en las regiones del Biobío y La Araucanía. Y por ello se activaron pertinentemente las alertas de evacuación SAE. Y en este momento tenemos aproximadamente un centenar de personas albergadas”.

“Quiero que sepan que he instruido que todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios, y que estemos con los afectados y sus familias. Anoche los equipos de combate al fuego estuvieron desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas. Y que se dieron en particular en la comuna de Traiguén. Y hoy están concentradas en la tarea de control del fuego para poder superar esta emergencia lo más rápido posible”, remarcó.

Punta Arenas, 24 de marzo del 2025 El Presidente de la Republica, Gabriel Boric encabeza la ceremonia inaugural del Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas 2025: Inversion verde en America Latina y el Caribe, soluciones con alcance global. PAUL PLAZA/ATON CHILE

El Jefe de Estado, además, envió un mensaje a las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

“Le quiero pedir a todas las personas que están en la zona de los incendios que sigan las indicaciones de las autoridades. Tenemos actualmente 27 incendios que se están combatiendo. Hay 34 que ya han sido controlados y uno extinto”, dijo.

Asimismo, recordó la importancia de ser responsables. “Es muy importante poder prevenir los incendios. Los incendios se pueden prevenir. Son incendios en su grandísima mayoría de responsabilidad humana”.

“Por eso quiero insistir en momentos de olas de calor, no realizar quemas, en ser muy cuidadosos. En no realizar fogatas en sitios no autorizados. Y en el fondo seguir las instrucciones de las autoridades. Y sepan que vamos a seguir desplegados en la zona. Y tengan certeza de que no les vamos a dejar”, cerró.