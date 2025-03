Presidente de Evópoli se lanza contra Ossandón y asegura que su “proyecto personal” le terminó siendo “útil” a la izquierda

No solo eso, Juan Manuel Santa Cruz también cargó contra republicanos por haber votado por Manuel José Ossandón y no por Felipe Kast. "No habíamos visto que su animadversión hacia Chile Vamos llegara a tal nivel de estar disponibles incluso de reunirse con la izquierda como fue lo que ocurrió ayer, en donde la senadora Aravena de republicanos votó con el Partido Comunista".