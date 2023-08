Presidente de la Cámara y crisis del gobierno por lío de platas en convenios: “Esto se resuelve con cambios de gabinete”

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), abordó este viernes las presiones que se han ejercido sobre el Ejecutivo respecto a un ajuste en el gabinete, específicamente a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El secretario de Estado ha estado en el centro de las críticas desde que estalló la crisis del gobierno por los líos de platas en convenios entre el Estado y entidades sin fines de lucro, en su mayoría ligadas a su partido, Revolución Democrática.

Sobre la insistencia desde la oposición, de algunos descolgados del oficialismo y ahora también del mundo empresarial, para que el Mandatario le pida la renuncia a Jackson, Cifuentes dijo que es evidente la incomodidad con la actual composición del gabinete.

“Es evidente que esta presión ha ido creciendo, lo que ocurrió en la Cámara con este proyecto de resolución (para pedir la salida del secretario de Estado) fue evidencia explícita de la incomodidad que tienen algunos actores dentro de las alianzas de gobierno con la composición del gabinete. Yo no diría incluso que es respecto de un sólo ministro o un sólo actor, uno aprecia eso (...) uno aprecia esta incomodidad”, enfatizó.

El presidente de la Cámara planteó que, si bien el gobierno ha tratado de seguir con su trabajo, “la agenda pública está dominada por estos actos de corrupción”.

Consultado acerca de cómo se soluciona esto, el actual jefe de la corporación apuntó que “normalmente la historia reciente de Chile muestra que esto se resuelve con cambios de gabinete, eso es así, por eso que está tan puesto en la palestra esta presión que se hace al gobierno, ahora es el Presidente de la República el único facultado para llevar a cabo esto”.

“Yo creo que el Gobierno tiene que retomar la agenda pública y para esto tiene que resolver problemas de organización internos, de identidades del gobierno, de instituciones. Quizás la principal institución cuestionada hoy es la entidad gabinete del punto de vista político. Ahora qué cambio va a hacer, si hay que sacar a un ministro o enrocarlo, eso depende del Presidente”, agregó.

En esa misma línea, el congresista comentó que esto “cada día se hace más urgente”, y sugirió que “hay que darle un espacio aún para que esto termine de crecer, madure, por tanto, el cambio que haga sea significativo, porque lo peor que podría pasar es que hagan un cambio de gabinete y sigamos empantanados”.

Finalmente, Cifuentes dijo que “el gobierno no lo está pasando bien, eso es evidente y cuando los gobiernos no lo pasan bien, no son capaces de tener una agenda que sea relevante para el país, es porque los hechos diariamente lo van contradiciendo o lo van minando, bueno al final terminan con sus adherentes también complicados, así es la política”.