Presidente de la DC reconoce que en el partido “hay un problema de identidad, (...) una crisis de convivencia interna y una crisis política”

En medio de la crisis interna que afecta a la Democracia Cristiana (DC), este sábado y domingo se llevó a cabo la Junta Nacional del partido.

Una ocasión en la que se respaldó la elección del diputado Alberto Undurraga como presidente de la falange, se acordó mantener la postura de no proponerse para ingresar al gobierno y se finalizó con un mensaje de unidad, frente a la compleja situación que atraviesa la colectividad.

Tras la realización de la instancia política -que no estuvo exenta de polémica, luego de que militantes denunciaran “graves irregularidades”-, esta mañana el timonel falangista hizo un balance del fin de semana, el que calificó de “intenso”.

Además, aseguró que, frente a las diversas crisis que aquejan al partido, se debe construir un espacio en que las bases se sientan cómodas y detalló los desafíos a futuro.

“Tenemos una crisis que tiene varias dimensiones. Hay un problema de identidad, porque en muchos temas hay más de una posición de la Democracia Cristiana y eso no es bueno, tenemos una crisis de convivencia interna y hay una crisis política”, comenzó diciendo Undurraga en diálogo con Radio Duna.

Ante ese escenario, el legislador expresó que una de las tareas principales de la colectividad para abordar dichas crisis es “generar las garantías y los espacios para que todos se sientan cómodos y poder seguir en la DC”.

“Esto significa valorar la diferencia, pero a partir de la diferencia construir posición común”, complementó, y agregó la realización de “propuestas nítidas y claras” en los temas “que más le importan a la ciudadanía”.

“Todas las renuncias duelen”

Durante el último tiempo, la DC se ha visto afectada por la renuncia de diferentes figuras políticas. La más reciente fue la del diputado Miguel Ángel Calisto, quien concretó el término de su militancia el domingo, en medio de la realización de la Junta Nacional.

A la lista también se suman los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, el expresidente de la colectividad, Ignacio Walker Prieto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y el gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín.

El timonel de la DC lamentó la salida de Calisto y advirtió que se deben generar condiciones de confianza para frenar el éxodo de militantes.

“Lamento la salida de Miguel Ángel Calisto, se lo expresé el fin de semana a él. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que no se vaya ningún otro militante del partido y, a partir de ello, poder construir entre todos”, señaló Undurrada.

“¿Cómo se hace este esfuerzo? Generando las condiciones de confianza, porque cuando alguien deja un partido político es porque no comparte los principios o no comparte el rumbo que está tomando o no se siente cómodo porque hay alguna cosa en particular que le molesta”, agregó, y comentó que se trata de un “desafío en marcha”.

Además, reconoció que “más allá que en lo personal uno tenga amistad con unos y otros, hoy soy presidente de la DC y todas las renuncias duelen”.

“Nosotros tenemos que generar las condiciones internas para que todos y todas se sientan cómodos y, de la misma forma, las condiciones de resolución de nuestras diferencias para tener mensajes nítidos”, indicó el diputado.

Así, aseguró que tras la Junta Nacional “creo que he tenido un respaldo y un mandato transversal para poder contribuir para hacer este cambio de clima”.