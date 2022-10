Gobernador Vallespín confirma su salida de la DC: “Se transformó en un espacio de quién detenta más o menos poder para objetivos muy particulares”

El gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín confirmó su salida de la Democracia Cristiana (DC).

“Tomé la decisión acorde al sentido de los tiempos. Los nuevos desafíos que el país tiene requieren nueva alianza y altura de miras para no caer en pequeñeces”, expresó en diálogo con Radio Bío Bío Puerto Montt, esta mañana.

Su decisión se da a conocer luego de la renuncia del actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunciada el 10 de octubre. Para ese entonces, algunas autoridades que militaban en la colectividad falangista ya habían deslizado sus salidas y, justamente, Vallespín estaba entre los nombres de la lista.

El otrora diputado e intendente de Los Lagos, el 11 de octubre, había señalado a La Tercera PM que se mantenía en reflexión, mientras que, según su círculo cercano, su salida de la DC era una opción que evaluaba, aunque aún no era una decisión tomada.

“La ciudadanía está esperando transformaciones con moderación y la tienda política que me ha albergado por casi 40 años, la Democracia Cristiana, creo que ha dejado de demostrar la capacidad de adaptarse”, señaló el gobernador de Los Lagos esta mañana.

Y es que, a su juicio, “las luchas internas (en el partido) hicieron que se pierda el foco de lo importante y no dejan construir nuevas miradas, más bien se han transformado en un espacio de quién detenta más o menos poder para objetivos muy particulares”.

Desde su perspectiva, la colectividad falangista dejó de tener presencia territorial y de convocar a nuevas generaciones, lo que “no es el ideal para un partido que quiere liderar procesos y hacer transformaciones”.

En esa línea, argumentó que “la libertad de la no militancia” le permite moverse con mayor “flexibilidad”. “Mayor libertad para actuar es lo que yo estoy buscando con esta partida”, aseguró Vallespín.

Además, indicó que “cuando la estructura interna con los liderazgos, las directivas que se arman, ya comienzas a ver que lo que ahí aglutina es más bien intereses más pequeños que las grandes tareas uno dice ‘quizás es el momento de partir’”, y comentó que buscará “armar una nueva mirada, un nuevo referente”.

“La DC ojalá se pueda rearmar y yo creo que hay algunos liderazgos que genuinamente quieren hacer eso, pero no sé si van a tener éxito, porque ya hay mucha rivalidad”, aseveró.

Finalmente, la autoridad regional afirmó que, tras casi 40 años de militancia, “me voy agradecido, no me voy dolido”.