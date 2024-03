Presidente del Servel defiende propuesta de realizar comicios de octubre en dos días y afirma que otras opciones son menos viables

La jornada de este jueves se conoció que el Servicio Electoral (Servel) está proponiendo realizar en dos jornadas las elecciones municipales y regionales programadas inicialmente para el domingo 27 de octubre de este año.

Esto, debido a que se espera que voten cerca de 13 millones de personas, las que deberán emitir su sufragio en cuatro papeletas para elegir gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Al respecto, este viernes el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, indicó que dividir los comicios en dos jornadas es la opción más efectiva para poder llevar a cabo el proceso electoral.

En este sentido, sostuvo que en enero pasado “nos reunimos con el ministro (secretario general de la Presidencia, Álvaro) Elizalde, la subsecretaria (de la Segpres, Macarena) Lobos, buena parte del consejo, y ahí planteamos este tema y le entregamos fundamentación y cómo debería hacerse, un texto borrador de proyecto”.

Tagle destacó que no se trata de una decisión antojadiza, y que “tiene fundamentos”.

“Los dos días es porque se trata de cuatro votos, hay cerca de 20 mil candidatos. La vez pasada tuvimos 18 mil, pero al agregar esta vez los cores podemos llegar a 20 mil candidatos”, destacó, tras lo cual agregó que en la elección municipal pasada las papeletas de los concejales en algunas comunas superaron los 100 candidatos.

“Un elector va a tener que entrar con estos cuatro votos, los cuatro sellos, va a tener que marcar sus preferencias, doblarlos y colocar los sellos. Estimamos que ese proceso no debería demorarse menos de cinco minutos por elector. Ahora una mesa puede atender a dos electores al mismo tiempo, porque tiene dos cámaras secretas”, sostuvo Tagle en conversación con 24H.

A esto, sumó lo que se demora las personas de la mesa electoral en realizar los trámites por cada persona.

“Aquí el problema es el voto obligatorio. Nosotros estamos estimando una participación del 85% (…) Esto es el doble de los seis millones cuatrocientos mil electores que votaron en la elección de mayor de 2021 y cerca del doble de la presidencial del año 2021″, indicó el titular del Servel.

“Nosotros calculamos que la mesa va a necesitar 850 minutos para atender a los 340 electores, que es el 85% del padrón de cada mesa, que tiene 400 electores, por lo tanto, son más de 14 horas. Ahora, si consideramos que las mesas parten a las 9.00, estarían terminando a las 23 horas y con largas colas, con una demora que pueden pasar las 5 horas”, destacó la autoridad electoral.

Respecto de las dudas que genera una elección de dos días en el resguardo de los votos, Andrés Tagle recordó que la división de jornadas ya se realizó en 2021, cuando, en el marco de la pandemia de Covid-19, se promulgó una ley que permitió realizar comicios el 10 y el 11 de abril, para elegir constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

“Eso funcionó bien, se hicieron salas, que quedaron selladas, con custodia de las Fuerzas Armadas”, destacó el presidente del consejo directivo del Servel.

Otras opciones

Sobre la posibilidad de aumentar los centros de votación o alargar la jornada de sufragios, para poder realizar las elecciones en un solo día, Andrés Tagle fue tajante.

“Nosotros hemos revisado otras opciones y las encontramos muy difíciles, por ejemplo, no podemos aumentar las mesas, ya que es duplicar los locales, y la pregunta es ¿de dónde sacamos el doble de locales? Yo creo que no están, o no son todo lo adecuado que pueden ser”, sostuvo.

En este caso, ejemplificó señalando que no se puede usar una escuela básica de local de votación, ya que su mobiliario está pensado en los niños. “No podemos sentar 8 horas a un vocal en una silla de niños”, destacó.

Asimismo, indicó que sería necesario desplegar el doble de funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas para resguardar los locales y sus alrededores.

“Ya tenemos problemas para que las FF.AA., con el crecimiento que ha habido de los locales de votación, puedan atenderlos. Siempre tenemos quejas de que no tienen el personal suficiente, lo mismo con Carabineros, entonces no es llegar y duplicar eso”, sostuvo,

Asimismo, destacó que habría que “duplicar los delegados de las juntas electorales y todo su personal en los locales, tendríamos que recurrir a gente sin mucha experiencia”.

En este sentido, manifestó que esta idea “es más costosa que la solución que estamos planteando, en términos del material y las mayores remuneraciones”.

Finalmente, sobre alargar el tiempo destinado en una sola jornada para los sufragios, Tagle indicó que “no nos da”.

“Las mesas se citan a las 8, que lleguen los vocales, se entregue el material, que comience la votación, te dan las 9, y alargar dos horas, que podría ser hasta las 8 de la noche, no da, necesitamos alargar hasta las 11 de la noche”, indicó el presidente del Servel.