Presidente Piñera y dichos de Jacqueline van Rysselberghe sobre riesgo de caída de su gobierno el año pasado: “No comparto esa apreciación”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles a los dichos de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, luego que la timonel saliente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) afirmara en entrevista con La Tercera que tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 “el gobierno estuvo muy cerca de caer, más cerca de lo que la gente piensa”.

“No comparto esa apreciación”, expresó el Mandatario al ser consultado en entrevista con CHV.

“Sin duda que hemos que hemos vivido el año más difícil en muchas décadas en nuestro país. Cuándo un país había tenido que enfrentar simultáneamente una ola de violencia, una demanda por una nueva Constitución, que es un proceso difícil, una pandemia como el coronavirus, una recesión de la economía mundial”, expuso.

“Hemos vivido tiempos extraordinariamente difíciles y reconociendo eso quiero decir que nunca durante estos años o meses difíciles hemos dejado de tener claro que tenemos una obligación y un compromiso que es gobernar para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, enfatizó.

El Presidente agregó que “por supuesto que la popularidad ha caído, eso es evidente, pero la democracia chilena es más sólida que lo que puedan pretender grupos de violentistas que por supuesto han querido hacer caer gobierno o partidos políticos de izquierda que también han querido hacer caer al gobierno. Gracias a dios nuestra democracia ha demostrado su fortaleza y sigue plenamente vigente”.

TC y 10%

Piñera también se refirió a la votación del Tribunal Constitucional que fue zanjada por el voto de su exjefa de asesores, María Luisa Brahm, en su calidad de presidenta del organismo, y que estableció la inconstitucionalidad del proyecto de diputados por un segundo retiro masivo de fondos previsionales.

“Un Presidente no solo tiene la opción, tiene la obligación de defender la Constitución y eso es lo que hicimos y el Tribunal Constitucional nos dio la razón y por tanto los que tienen que dar explicaciones son los que están promoviendo proyectos inconstitucionales”, argumentó.

A continuación el Presidente dijo “respecto a cómo falló el tribunal, el tribunal falló de acuerdo a sus procedimientos y a sus reglamentos. Efectivamente aquí hubo un voto dirimente como lo ha habido decenas de veces”.

“Ella aplicó el derecho, aplicó el derecho constitucional, votó en conciencia, el hecho de que yo la haya nombrado no significa que tenga que votar siempre por lo que piensa el gobierno”, planteó.

Episodio en Los Andes

El Presidente fue consultado por la “persecución” que según el ministro de Salud, Enrique Paris, habría en contra de autoridades a propósito de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Esto luego que se difundiera un video del Presidente sin su barbijo durante una entrega de llaves a beneficiarios de viviendas sociales en Los Andes.

“Por supuesto que al Presidente tiene que aplicarse las mismas reglas que al resto de los ciudadanos y créanme yo hago un esfuerzo enorme por usar la mascarilla”, dijo, asegurando que en Los Andes superó apenas los 60 segundos sin la protección.

“Está bien, la gente tiene derecho a exigirle al Presidente que cumpla con las reglas que se exigen a todos los chilenos y si yo me he equivocado lo lamento, me disculpo”, señaló.