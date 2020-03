Presidentes del Senado y la Cámara cuestionan a Piñera por relación de dietas parlamentarias con arriendo de Espacio Riesco

“Los dichos del Presidente me parecen un agravio y considerando la crisis en la que estamos, yo le pediría que hable lo menos posible”. Con esas palabras respondió esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), a las declaraciones de Sebastián Piñera respecto de la controversia que había suscitado el costo del arriendo de Espacio Riesco como un hospital temporal para combatir el avance del Covid-19 en el país.

“Para tener enfermos no es cualquier lugar adecuado. Tiene que tener condiciones climatológicas para que cuando venga el invierno no se mueran de frío los enfermos. Espacio Riesco va a llegar a 800 camas, y el costo, porque he escuchado a parlamentarios rasgar vestiduras, es menos de lo que le cuesta a un parlamentario por mes a nuestro país”, señaló el Mandatario la noche del domingo en entrevista con CNN y Chilevisión.

Las palabras del jefe de Estado se dieron luego de que desde algunos sectores minoritarios de la oposición aseguraran que el Estado desembolsaría aproximadamente cerca de 26 millones de pesos diarios en el arriendo del espacio y acusaran “poca transparencia” en el proceso, polémica que luego el ministro de Salud, Jaime Mañalich, tuvo que salir a aclarar. Según afirmó el secretario de Estado, el costo sería en base a la utilización de los metros cuadrados, lo que llegaría a los cerca de 20 millones de pesos mensuales.

En ese sentido, las palabras del Mandatario también generaron la molestia de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien sostuvo -en entrevista con Radio La Clave- que “es lamentable que el presidente pierda el tiempo de descalificaciones, cuando todos necesitamos unidad”.

Además, otros diputados y senadores de la centroizquierda criticaron las declaraciones de Piñera, a quien acusaron de ser un factor de “división” y de no colaborar para combatir con “unidad” la crisis sanitaria.

“Ese es un comentario que no está a la altura de un Presidente de la República”, afirmó el senador PPD, Felipe Harboe, quien además agregó que “no me parece que sea adecuado ese tipo de intervenciones porque al final del día empiezan a condicionar los debates o generan un mal ambiente, especialmente en un momento que se requiere unidad. Él no aporta al proceso de unidad, más bien es un factor de división".

A su vez, el diputado de la DC, Matías Walker, señaló que con ese comentario el jefe de Estado estaría “bajando a pelear en el barro en medio de la peor crisis sanitaria mundial”, mientras que su par del PC, Daniel Nuñez, sostuvo que “Piñera da un nuevo ejemplo para declarar su incapacidad mental para seguir al mando de La Moneda. Todo vale para justificar el negocio privado por el Covid-19”.

Con todo, de acuerdo a un estudio publicado por La Tercera en febrero de 2019, según las dietas y las asignaciones parlamentarias de todos los senadores y diputados durante el periodo legislativo comprendido entre marzo de 2018 y enero de 2019, el costo de cada legislador llegaría hasta los 23,6 millones de pesos mensuales.