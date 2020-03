Piñera: “El costo de Espacio Riesco al mes para Chile, es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió esta noche, en entrevista con CHV-CNN Chile, al escenario actual que vive el país a causa de la pandemia por coronavirus.

El Mandatario, al ser consultado sobre cuándo se va a expandir la cuarentena total que rige en siete comunas de la Región Metropolitana, señaló que tienen un plan diseñado desde enero con asesorías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la experiencia de otros países y con el aporte de expertos chilenos, y que este plan tiene “etapas”, por lo que, asegura, según“cómo evolucione” el escenario se irán tomando “las medidas que corresponde” en “el momento oportuno y de acuerdo a lo que digan los expertos”.

Además, insistió en que además de establecer cuarentenas hay que preocuparse del abastecimiento de alimentos, medicamentos, electricidad y agua, por lo que hay “una logística muy compleja”, y que también hay que preocuparse de que “no se destruyan los empleos y que no quiebren las pymes”, por lo que recalcó que las cuarentenas tienen que ser “progresivas”.

“Algunas comunas pueden entrar en cuarentenas y otras salir, como es el caso de Caleta Tortel”, precisó.

Piñera reafirmó que desde enero el gobierno se está preparando para esta situación, y que entre las medidas, se adquirieron respiradores mecánicos, contando con un total de 1.871 de estos artefactos.

“Yo quiero decirle a los alcaldes que dicen ‘traigan respiradores’ que hoy día es imposible conseguir un respirador. Chile los va a tener, porque los encargamos el mes de enero, porque nos anticipamos para traer los respiradores, para traer las mascarillas, para traer los test que permiten hacer los exámenes y los diagnósticos”, manifestó.

Sobre la decisión de haber arrendado Espacio Riesco para acondicionarlo como centro hospitalario en vez de usar esos recursos en adaptar recintos públicos, el Presidente señaló que igualmente se están preparando otros lugares, como el Hotel O’Higgins, pero que un local debe tener ciertos requisitos: “Para tener enfermos no es cualquier lugar el adecuado. Tiene que tener condiciones, climatología para que cuando venga el invierno so se mueran de frío los enfermos, tiene que tener servicio de alimentación, de transporte de energía, y por lo tanto, no es cualquier lugar”.

El recinto ubicado en Huechuraba actualmente, tiene 200 camas instaladas y se espera llegar a 800, “incluso más”, aseguró el Mandatario.

Sobre los cuestionamientos de algunos legisladores por el valor del arriendo de este centro de eventos, Piñera afirmó que “el costo de Espacio Riesco al mes para Chile, es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes”.

“Hay alcaldes que se quejan por todo”

Sobre el rol de los alcaldes en esta crisis, Piñera valoró el papel que cumplen, afirmando que las autoridades comunales son “la primera línea del Estado frente a las personas, y por tanto escuchamos con mucha atención la voz de los alcaldes, pero aquí no se pueden tomar medidas en forma aislada”.

Ante las insistentes solicitudes de ediles de ampliar la cuarentena al resto del país, el Jefe de Estado indicó que “hay que escuchar la voz de los expertos con toda la información arriba de la mesa, midiendo todas las consecuencias. Si hubiéramos aplicado todas las recomendaciones que hemos escuchado los últimos meses, las consecuencias serían peores de las que tenemos hoy”.

Piñera explicó que la toma de decisiones las han realizado en base a tres puntos: "Proteger la vida y la salud de todos los chilenos (...), garantizar el abastecimiento de bienes básicos y causar el menor daño posible a los empleos, a los ingresos y a las pymes".

Sobre la alcaldesa Cathy Barriga, quien anunció el sábado la muerte de una persona por coronavirus en su comuna, lo que fue desmentido por el ministro Mañalich, el jefe de Estado indicó que "esto es muy delicado", y agregó que "decir que una persona murió de coronavirus siendo que no era verdad, produce mucho daño".

Ante críticas emanadas desde autoridades comunales por presuntas diferencias en la entrega de los resultados de exámenes entre los realizados en el sector oriente de la capital y otras zonas de la Región Metropolitana, Piñera dijo que "hay alcaldes que se quejan de todo, a veces con información y aveces sin información".

“Hemos hecho aproximadamente 28 mil test. Chile es de los países que va más adelantados en materia de hacer test y por tanto esto es una logística y una estructura que no existía, ningún país estaba preparado para la peor pandemia sanitaria del último siglo. Yo le pido a los alcaldes es que ayuden a solucionar los problemas y no a agrandar los problemas”, continuó.