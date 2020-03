Quintana crítica a sectores del Rechazo: “Es un grupo que tiene una opción determinada para el plebiscito, pero que al mismo tiempo genera violencia"

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) criticó a sectores del rechazo, luego de que el fin de semana se registraran hechos de violencia en el marco de una marcha de adherentes por el Rechazo.

Manifestación que generó cuestionamientos al rol de Carabineros por parte de figuras opositoras. Esto luego de que se divulgaran videos en redes sociales donde se puede apreciar a una persona lanzando gas pimienta a una persona, al lado de dos carros policiales.

“Es preocupante, y hablamos de esto, cuando hay sectores que toman una opción para el plebiscito y al mismo tiempo están provocando hechos de violencia, eso no se había visto desde la vuelta a la democracia”, indicó.

Dichos que se dieron en el marco de la reunión que Quintana, junto a su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), realizaron a partidos firmantes de acuerdo por la nueva constitución para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un clima “democrático y pacífico”.

Consultado Quintana sobre a qué sectores se refería, indicó que “bueno, ustedes vieron lo que pasó el fin de semana con la marcha del Rechazo, donde carabineros tuvo claramente un trato diferencial al que ha tenido en otras situaciones. Eso es tremendamente delicado, porque ese es un grupo que tiene una opción determinada para el plebiscito, pero que al mismo tiempo genera violencia”.

Para agregar: “Alguien dirá la ‘primera línea’, eso no es comparable. Porque nadie de la centro-izquierda ha dicho que quienes están tirándole piedras a Carabineros, vamos a decir que esos tienen que ver con la centro-izquierda, no, son hechos vandálicos que todos en esta sala el día de hoy han condenado”.

Flores: “No creo que hayan sido ciudadanos comunes y corrientes”

Iván Flores también se refirió a los incidentes ocurridos en el marco de la marcha por el Rechazo.

“Yo no seguí la marcha minuto a minuto, pero me llamó la atención un par de cosas. La primera, de dónde salieron todos esos bastones retráctiles, los gases pimienta, la preparación con la que algunos de los marchantes que mostraron (tenían) contra quienes estaban por el Apruebo me llamó la atención. Me llamó la atención el tipo de violencia en donde no creo que hayan sido ciudadanos comunes y corrientes”.

Para concluir que "me genera la misma violencia cuando un grupo de encapuchados quema un local comercial de una señora o de una familia que vive de ello”.