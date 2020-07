Retiro de fondos: los cinco votos claves de Chile Vamos que definirán el proyecto en el Senado

“Yo resolveré cómo voy a votar, porque en Chile Vamos existen algunos senadores que estamos en algún tipo de etapa de reflexión. Valoro que el gobierno haya querido hacer cosas, dio las transferencias, pero algo hicimos mal”. Así reaccionó este miércoles el senador de la UDI Iván Moreira, luego de que la Cámara de Diputados despachara al Senado el corazón del proyecto que permite a los cotizantes retirar hasta un 10% de sus fondos en AFP, con 13 votos del oficialismo.

Las declaraciones del parlamentario dieron cuenta del incierto escenario que existe en la Cámara Alta, donde aún no hay claridad respecto de qué ocurrirá con la moción opositora.

En el oficialismo ya hay algunas voces que se han abierto a aprobar la idea de legislar, situación que podría inclinar la balanza y anotarle otra derrota al Ejecutivo.

En medio de la crisis que vive Chile Vamos debido al avance de este proyecto y luego de la nueva propuesta del Presidente Piñera para robustecer las ayudas a la clase media, es que este miércoles los senadores UDI que ya habían manifestado su apertura para respaldar el avance de la iniciativa volvieron a ratificar su posición. “Estoy reflexionando, la verdad es que estoy esperando cómo va a reaccionar el gobierno y, en función de eso, me encantaría que las medidas anunciadas sean sin letra chica y lleguen realmente a la clase media”, sostuvo José Miguel Durana (UDI).

La misma postura sostuvo su par David Sandoval, quien manifestó que analizará los efectos del proyecto y los anuncios del Presidente: “Resolveré sobre el fondo una vez analizado todo el contexto”, dijo.

Moreira, en tanto, volvió a declararse “en reflexión” y llamó al gobierno a “abrirse un poquito más” en el Senado.

De esos tres posibles “descuelgues”, desde La Moneda señalan que los que más miran con “preocupación” son Sandoval y Moreira. A ellos, dicen, se les suma el senador de RN Juan Castro, quien se ha negado a adelantar su postura, pese a que ya dijo que tenía definido su voto. “Voy a permanecer en reserva con mi voto”, sostuvo ayer el legislador por El Maule.

En RN también existen dudas respecto de qué hará el senador Manuel José Ossandón, quien sigue con reposo tras haber dado positivo nuevamente al Covid-19. De todas formas, desde La Moneda creen que el parlamentario es el más posible que se termine alineando con su sector.

Blumel: “Esperamos convencer al Senado”

De esta forma, el Ejecutivo volverá a enfrentar un escenario complejo en la Cámara Alta, por lo que, sostuvieron, redoblarán sus esfuerzos para impedir una nueva derrota.

Para que la moción opositora logre su objetivo, la centroizquierda -quienes tienen 24 senadores- necesita conseguir dos votos del oficialismo, respaldos que ya estarían asegurados si los parlamentarios de Chile Vamos que se han mostrado abiertos a legislar terminan aprobando la iniciativa. Esto, debido a que la moción requiere 26 respaldos.

Los senadores de la centroizquierda, en tanto, reiteraron que se alinearán y votarán a favor en bloque.

“Esperamos convencer al Senado de que la propuesta del gobierno es mejor”, sostuvo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras conocer el resultado en la Cámara. Y agregó: “Nuevamente nos faltó unidad”.

Tramitación en Senado

Con “celeridad”. Así esperan en la oposición tramitar el proyecto de retiro de fondos de AFP en el Senado, iniciativa que ya se dio cuenta en la sala de la Cámara Alta y que ahora continuará su camino en la Comisión de Constitución de esa corporación. “Haremos todos los esfuerzos para abordar esta discusión, ponerla en votación, llevarla a sala y que se convierta en ley”, sostuvo el presidente de esa instancia, Alfonso de Urresti (PS), quien agregó que comenzarán la tramitación este viernes y que podrían votar la idea de legislar del proyecto el próximo lunes.

Desde el sector explican que, en lo que resta de esta semana, esperan poder revisar el proyecto y abordar cuál será el futuro de la otra moción opositora sobre retiro de fondos que inició su camino en el Senado. Algunos senadores explican que si bien no está claro qué ocurrirá con ese proyecto, la iniciativa de la Cámara de Diputados no se podría refundir con la de los senadores, debido a que ambas se encuentran en distintos trámites constitucionales. Además, los proyectos apuntarían a modificar distintos artículos de la Constitución, por lo que no se pueden unir.

En ese sentido, desde algunos partidos políticos en el oficialismo y la oposición ya se ha comenzado a plantear la idea de ingresar algunas indicaciones al proyecto de los diputados.