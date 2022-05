RN anuncia querella contra Héctor Llaitul: “Vamos a hacer la pega que usted no hace, Presidente Boric”

El presidente de Renovación, Nacional, Francisco Chahuán, anunció que su partido se querellará en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras su llamado a la “resistencia armada” en la Macrozona Sur.

El pasado miércoles, el gobierno de Gabriel Boric, comunicó su decisión de no querellarse en contra del comunero, argumentando, en voz de su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que “la herramienta más eficaz es incorporar antecedentes a denuncias ya hechas”.

Ayer jueves, en tanto, el Ministerio Público de La Araucanía, aseguró a través de su vocero Luis Torres que ellos no pueden iniciar de oficio una investigación o incorporar los antecedentes a una causa en curso si el Ejecutivo no procede a iniciar una acción judicial. Dicha declaración fue contestada por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien reafirmó la determinación del Ejecutivo de no querellarse y sostuvo que “tampoco esto se trata de estar poniendo querellas sobre querellas, porque ya hay muchas presentadas al respecto”.

Al respecto, el timonel de RN sostuvo que “yo quiero decirles que RN, que es el único partido que se ha querellado en las causas, cuatro causas en las que hemos presentado nuestras querellas, vamos a presentar la querella contra el señor Llaitul por la Ley de Seguridad del Estado, en sus artículos cuarto, letra F y artículo sexto”.

“Vamos a hacer la pega que usted no hace, Presidente Boric”, agregó el también senador por Valparaíso en un punto de prensa junto a la directiva del partido. Continuó con que “la pega hay que hacerla. Cuando alguien establece y genera una circunstancia amenazando con una insurgencia armada lo que le pedimos al Presidente de la República es que proteja a los chilenos y usted está mirando al lado, no está haciendo la pega”.

El mandamás de Renovación Nacional fue enfático en señalar que “nosotros perseguimos las responsabilidades hasta el final. Espero que el gobierno entienda que no está en un paréntesis, que no está en un espacio de tiempo donde no tiene responsabilidad de gobernar, no. Presidente, usted tiene la responsabilidad de gobernar. Y cada cosa que ocurra en el territorio de la Republica, es también su responsabilidad”.

Chahuán cerró su intervención pidiéndole a Boric “responsabilidad con Chile y los chilenos, en particular con los que viven en La Araucanía y el Biobío. Pues bien, RN va a hacer la pega que usted no hace, Presidente. Vamos a presentar la querella, vamos a hacer su pega”.