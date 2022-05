Vallejo tras declaración de Fiscalía sobre Llaitul: “Tampoco esto se trata de estar poniendo querellas sobre querellas, porque ya hay muchas presentadas al respecto”

Este jueves, luego de que el gobierno decidiera no querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, tras su llamado a la “resistencia armada”, el Ministerio Público -a través del vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres- salió a confirmar que el ente persecutor no puede iniciar de oficio una investigación o incorporarlos a una causa en curso si el Ejecutivo no procede a iniciar una acción judicial.

“Se tratan estas últimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, por tanto la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal -que en este caso es el gobierno- lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”, precisó el fiscal Torres en un video.

Durante la mañana, la ministra del Interior, Izkia Siches, fue consultada sobre este tema y afirmó que ya “existen varias denuncias y querellas disponibles en la cual la fiscalía al pasar de los años no ha obtenido resultados”, y esta tarde, fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien salió a abordar las consultas respecto a la decisión del gobierno de no presentar una querella contra Llaitul y sobre la declaración del Ministerio Público.

“Nosotros lo hemos dicho, la Fiscalía lo sabe, el país lo sabe: hay múltiples querellas ya que están sobre la mesa para poder investigar y trabajar”, señaló Vallejo en la misma línea que Siches, enfatizando que esto “no se trata de tener declaraciones cruzada” con el Ministerio Público y que en el Ejecutivo “siempre estamos con disposición de colaborar”.

“Al final el objetivo es perseguir delitos y evidentemente el gobierno está a disposición, de hecho tuvimos una solicitud que fue bien recibida por la Fiscalía de tener un fiscal con trabajo preferente en la zona para poder ir a investigar y perseguir aquellos delitos que son de gran gravedad, como el robo de madera, crimen organizado, tráfico de drogas, etc.”, agregó.

Vallejo recalcó que el ánimo del gobierno es “siempre es colaborar” con la fiscalía, pero que “tampoco esto se trata de estar poniendo querellas sobre querellas, porque ya hay muchas presentadas al respecto”.

Al ser nuevamente consultada sobre la decisión de no presentar una querella “lo que pasa es que los procesos investigativos no se remiten a un hecho de un día en particular o una declaración, hay antecedentes de distinto tipo respecto de otros momentos de la historia reciente”, y volvió a manifestar que “ánimo de colaboración” con el Ministerio Público “siempre va a estar”.

“Tenemos objetivos que son país, que es poder generar mayores estándares de seguridad en todo el territorio nacional particularmente en el sector de La Araucanía, el wallmapu, para habilitar un proceso de diálogo histórico que queremos desarrollar en nuestro país, y en ese sentido vamos a seguir trabajando y todo además lo que respecta a la persecución de crimen organizado, porte de armas, robo de madera, un trabajo colaborativo con la fiscalía va a ser fundamental”, finalizó.