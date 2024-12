Posibles primarias en la oposición: Rodolfo Carter descarta competir en elección presidencial como independiente

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al posible desarrollo de primarias presidenciales al interior de la oposición para las elecciones presidenciales del 2025. Con miras a una eventual candidatura, también descartó la opción de postular de forma independiente, ya que “para el sector político sería fatal”.

El jefe comunal renunció a su cargo en La Florida, en el cual se mantuvo por tres períodos consecutivos, con la intención de buscar un escaño en el Congreso o incluso llegar a La Moneda.

En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Carter señaló que espera que desde Chile Vamos se abran a la opción de las primarias. “Porque no se trata ni de Evelyn Matthei, ni de mí, ni de José Antonio Kast. Se trata de nuestro país, de nuestro sector político y de cómo vemos el futuro del país”, señaló.

Rodolfo Carter descarta opción de postularse a presidente como independiente ya que para la oposición “sería fatal”. En la foto, Rodolfo Carter. Foto: Andres Perez

Consultado por si él participaría en una eventual primera vuelta con otros candidatos en vez de participar como independiente, mencionó que “no iría por fuera”.

“Porque yo creo que para el sector político sería fatal. Cinco candidatos. Imagínense los dos que son más evidentes, Kast y Matthei, Parisi, Rincón, eventualmente yo, Kaiser (...) Tendríamos probablemente dos candidatos con 10% y otros con 5, 3, 4%, y la izquierda muy potente con un 35, 40%. ¿Tan pequeños somos que no amamos a Chile? ¿No somos capaces de ponernos de acuerdo para que tengamos candidaturas de unidad? Más allá de dos candidatos del sector, esto es absolutamente inviable”, explicó sobre la situación.

¿Una primaria de guante blanco?

Ad portas de dejar la alcaldía de Providencia, Evelyn Matthei se encuentra preparando su programa de gobierno, además de otras definiciones para su candidatura presidencial. En medio de estas discusiones, existe una cierta idea de que efectivamente participe en primarias en Chile Vamos, pero que estas sean “de guante blanco”, de tal forma de no afectar su posición de liderazgo.

Consultado por esta definición, Carter señaló que “aquí realmente se establece para evitar la primaria que uno podría actuar con algún grado de descortesía. Yo soy bien claro con mis opiniones, a veces duro en ellas, pero no hay ninguna oportunidad en que yo no me haya referido con mucho respeto, particularmente a Evelyn Matthei, de quien solamente puedo dar buenas palabras”.

“Es una persona que tiene 40 años en política, con gran prestigio, ha tenido todos los cargos públicos, ha sido candidata presidencial dos veces. Por tanto, ¿Cuál es la parte en que uno podría ser agresivo?”, agregó al respecto.

Sin embargo, inmediatamente declaró: “Lo que sí también yo digo con harta firmeza, no se puede cambiar de discurso en cuatro años. Si hace cuatro años hubo alguien que quiso ser candidata y dijo que no la dejaron, y acusó con palabras muy duras al candidato a la UDI, incluso tratándolo de misógino, sería raro que hoy día se cambie de opinión y que se acuse a otros de usar un lenguaje poco cortés”.