Matthei entra a la presidencial con freno de mano.

“No estoy dispuesta a adelantar la carrera presidencial”. El viernes 6, a las 10 de la mañana, Evelyn Matthei cerrará un ciclo de ocho años a la cabeza de la Municipalidad de Providencia y tomará las vestimentas de presidenciable de la UDI. Sin la vitrina y protección que ofrece un cargo de estas características, lo que se viene para la exministra es un rol complejo, en una carrera de largo aliento hacia La Moneda. Todo, en medio de un momento político convulsionado -tras la segunda vuelta de los gobernadores-, donde su figura, según el oficialismo, quedó debilitada.

Su decisión -sin embargo- es aplicar freno de mano.

El diseño de Matthei contempla giras a terreno y abocarse a las líneas programáticas.

Con tres intentos presidenciales a cuestas -para las elecciones de 1993, 2013 y 2021-, Matthei no está dispuesta a cometer errores ni caer en la ansiedad. Ese fue uno de los puntos en los que insistió el miércoles, en una comida en su casa, a la que fueron los presidentes de los partidos de Chile Vamos -Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)-: que no va a acelerar procesos. Menos aún frente a la falta de una candidatura oficialista en carrera y ante las determinaciones que todavía faltan por tomar en Renovación Nacional y Evópoli, respecto de si van a levantar o no un candidato para la primaria presidencial. Una incógnita que también mantienen Demócratas y Amarillos.

La eventual competencia al interior del bloque -que casi había sucumbido tras las municipales del 26 y 27 de octubre- se reactivó tras la segunda vuelta de gobernadores. Pues la pérdida de la Región Metropolitana, con Francisco Orrego (RN), y de Valparaíso, con María José Hoffmann (UDI), no solo llevó al oficialismo a cuestionar el liderazgo de Matthei y a declarar que la carrera 2025 está abierta, sino que en la oposición aparecieron voces, como la de Carlos Larraín, expresidente de RN, levantando incluso al propio Orrego como abanderado.

En el círculo de la alcaldesa plantean que la evaluación que Matthei hizo posbalotaje va en una dirección totalmente contraria a la del oficialismo. Independientemente de las derrotas en regiones que no eran fáciles para el sector, la exministra sigue viendo el resultado obtenido por Chile Vamos en las dos vueltas electorales como histórico.

Por ahora, la edil sigue con su diseño.

Este contempla para diciembre y enero -después de su salida del municipio- un fuerte despliegue en terreno, que le permita no adelantarse, pero tampoco desaparecer del escenario político. Y abocarse de lleno a las propuestas programáticas y a lograr un relato político del sector, una tarea que nunca ha sido fácil para la derecha.

Las otras definiciones -instalación del comando y lanzamiento de campaña- tendrán que esperar. Su deadline es marzo o abril, si hay primarias. No antes. Y no moverse de ahí, a pesar de las presiones que ya cunden en Chile Vamos.

Ceremonia de cierre

Esta semana, Matthei se centró en el cambio de mando que culminará el viernes, cuando entregue la posta a su delfín, el exministro Jaime Bellolio (UDI).

Alcaldesa de Providencia realiza el lanzamiento del Plan Navidad Segura, junto a Jaime Bellolio, su sucesor en el municipio. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

En los últimos días se ha despedido de los funcionarios en los distintos departamentos y tiene contempladas pautas de cierre, especialmente en el área de seguridad, uno de los ejes que marcaron su gestión. Esta semana tiene en agenda, además, entregar el terreno para la reconstrucción del Café Literario Balmaceda, que es el último edificio público de esa comuna que no se ha reconstruido tras el estallido social. Y poner a disposición de la comunidad los nuevos jardines del Parque Bustamante.

El jueves va a encabezar el último concejo municipal -día en que tendrá un almuerzo con los concejales-. Y el viernes, una vez que deje la alcaldía, su decisión es visitar a Mario Desbordes en Santiago, comuna que Chile Vamos arrebató al Partido Comunista y que se considera predictora de la presidencial.

Las últimas actividades las ha realizado junto a Bellolio, quien desde que fue electo ha participado todos los lunes en la reunión de proyectos con los directores de las distintas áreas.

Sin los amarres de la alcaldía, el boceto de Matthei -en diciembre y enero- contempla realizar visitas a terreno y centrarse en las propuestas programáticas desde la oficina de Las Condes, a la que se trasladará junto al encargado programático, Juan Luis Ossa, y su equipo, y al periodista Cristián Torres, quien fue su director de comunicaciones en el municipio.

Ese centro de operaciones -cuya ubicación exacta aún no se conoce- concentrará las reuniones políticas, con las directivas de los partidos y los parlamentarios, aparte de las que habitualmente realiza en su casa.

Hasta ahora hay cuatro giras regionales en carpeta, entre ellas al Biobío, donde el UDI Sergio Giacaman se impuso al independiente Alejandro Navarro, quien fue apoyado por el oficialismo, y Arica y Parinacota, donde el RN Diego Paco se quedó con la gobernación frente al DC Jorge Díaz.

El criterio del cronograma -que aún no está terminado- es que los primeros viajes a regiones coincidan con lugares o territorios en los que Chile Vamos obtuvo triunfos simbólicos para el sector. También visitará las comunas de la Región Metropolitana en las que ganaron militantes de Chile Vamos, como Santiago, Independencia, Huechuraba y San Miguel.

“Va a ser un proceso de mucha escucha ciudadana, que va a servir de insumo para el programa”, dice un integrante de su círculo.

Un programa en desarrollo

Con su salida del municipio, en Chile Vamos han aumentado las presiones para que Matthei asuma un rol de liderazgo más visible en materia de relato político y programático, que oriente al sector en vísperas de la próxima parlamentaria y presidencial. De ahí que la decisión de Ossa apunta a terminar las bases preliminares de la plataforma programática como máximo en las dos primeras semanas de enero.

El historiador Juan Luis Ossa, está cargo de la confección de las propuestas programáticas. Foto: Andrés Pérez.

Fuentes de las comisiones comentan que el historiador les solicitó un avance más completo en diciembre, para hacer el trabajo de compilación y armonización de contenido, en el que trabaja junto a las fundaciones Jaime Guzmán, Horizontal, Instituto Libertad e IdeaPaís.

Se trata de los primeros brochazos. Pues la decisión de la alcaldesa es que el documento se vaya complementando durante el año con el aporte de los ciudadanos en las giras que hará a terreno y con los nuevos fichajes de un equipo político.

“Esto es un proceso, y por eso el programa no debe cerrarse en enero”, fue la instrucción que Matthei le entregó a Ossa, según revela una fuente de Chile Vamos. La idea de la edil es que el texto no represente a una candidatura o partido en específico.

Hasta ahora, los equipos están conformados por las comisiones de Educación, integrada por Raúl Figueroa y Magdalena Vergara; Salud, Paula Daza; Vivienda, Ricardo Abuauad; Economía, Ignacio Briones, Cecilia Cifuentes y Alejandro Weber; Seguridad, Cristóbal Lira y Cristián Alveal; Regiones, Claudio Radonich; Institucionalidad, Max Pavez, y Mujeres, Isabel Plá y Marcela Sabat.

Desde RN, a su vez, se pretende levantar un documento con ideas programáticas propias para presentar como alternativa a quien sea ungido o ungida como carta presidencial.

La disyuntiva por las primarias

En medio de estas definiciones, la de mayor trascendencia es si Chile Vamos se va a someter o no a primarias. Una idea que ha ido tomando fuerza, según se admite en los partidos. De hecho, los presidentes de las tres colectividades base de esa coalición -incluido Guillermo Ramírez, de la UDI- son partidarios de estas para lograr una mayor unidad, una mayor legitimidad y un despliegue anticipado de las ideas del bloque.

El único requisito -admiten- es que sea una competencia de “guante blanco”, que no afecte el liderazgo de una Matthei que continúa en la pole position de las encuestas. En la retina aún está el duro enfrentamiento de 2017 del senador RN Manuel José Ossandón ante Sebastián Piñera.

“Lo clave es cuidar la mejor carta presidencial que tenemos. En eso no nos podemos perder”, advierte el diputado UDI Jorge Alessandri.

La mayor presión la está viviendo Renovación Nacional, tras el éxito que obtuvo en la reciente contienda municipal y de gobiernos regionales, donde las opiniones están divididas entre un respaldo rápido y cerrado a Matthei y la apertura a una primaria con figuras como los senadores Francisco Chahuán y Paulina Núñez y el saliente alcalde Rodolfo Carter.

“Si se pueden hacer primarias, tendremos buenas primarias. Si es que hay liderazgos interesantes del partido que quieran participar en algo así, también. Si es que el partido optara por apoyar a Evelyn Matthei, el consejo general es soberano de hacerlo. Lo que busco como presidente de partido es que lo que se decida les haga sentido a la ciudadanía y al proyecto político”, sostuvo Galilea a La Tercera inmediatamente después del balotaje.

El tema fue abordado en la comisión política del lunes y en el almuerzo de bancada del martes, donde la mesa dejó en claro que las definiciones se adoptarán a principios de 2025. Pese a ello, la presión sigue en aumento. Este lunes, algunos diputados que empujan una nominación sin rodeos -entre ellos Hugo Rey, Diego Schalper y Frank Sauerbaum- se reunirán por la noche con la alcaldesa en su casa. El temor de los parlamentarios es que el partido levante a un candidato y que este pierda por paliza.

En Evópoli también hay posturas contrapuestas, con la complejidad de que el 14 de diciembre se debe renovar la directiva que preside Gloria Hutt, una de las más cercanas a la edil, en un proceso tenso y donde habrá competencia. El jueves se cerraron las inscripciones con dos listas. Una dirigida por Hutt, junto a Valentina Alarcón, José Moreno, Marlenne Aroca, Felipe Maltés, Matías Díaz y Sebastián Pizarro. Y la encabezada por Juan Manuel Santa Cruz, e integrada -entre otros- por Macarena Cornejo, Felipe Kast, Camila Merino y Gonzalo Blumel. Esa será la mesa que definirá si levanta o no opciones para las primarias, entre ellas, al senador Luciano Cruz-Coke y al diputado Francisco Undurraga, o marca por Matthei.

El único partido con el asunto resuelto es la UDI. Porque si bien debe renovar la mesa el 14 de diciembre, optó por una lista unitaria liderada por el diputado Ramírez, como presidente, y Juan Antonio Coloma, como secretario general.

Evelyn Matthei ha dicho estar dispuesta a competir en todos los escenarios, incluidas las primarias.

Una de las partidarias de las primarias es justamente Matthei. Y, por ello, confiesan en su círculo, se está preparando para todos los escenarios, consciente -en todo caso- de que su tarea más compleja se va a iniciar cuando enfrente al republicano José Antonio Kast -quien ha ratificado que va a primera vuelta y que tiene “todas” las posibilidades para imponerse a la edil-, y cuando el oficialismo nomine a quien la desafiará en la carrera 2025. Una figura que hasta ahora es una incógnita.