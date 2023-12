“Salvo que sea estrecho”: Tagle estima que resultado del plebiscito debiera conocerse a eso de las 20.00 horas del domingo

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, estimó que el resultado del plebiscito constitucional de este domingo 17 de diciembre se dará a conocer “temprano” esa jornada.

“A las 20.00 horas debería estar digitado una buena parte de los resultados para marcar una tendencia, salvo que sea estrecho y haya que esperar”, afirmó Tagle en entrevista con radio Cooperativa la mañana de este lunes.

Por otro lado, Tagle explicó que hay una cifra cercana al 16% de los electores que no pudo ser georeferenciada de forma adecuada, por la “vaguedad” de la información de los domicilios en zonas rurales.

Asimismo, indicó que en base a la georreferenciación no se garantiza que los ciudadanos tengan asignado el local de votación más cercano a sus domicilios, “pero sí uno cercano”.

Para el proceso electoral se va a disponer de 39.390 mesas de votación en Chile y 347 en el exterior. La participación es obligatoria.

De cara al proceso en que se definirá si se aprueba o no la propuesta de nueva Carta Magna, que hizo el Consejo Constitucional, la autoridad del Servel resaltó la importancia de la participación de la ciudadanía y el trabajo de los vocales de mesa.

“Es muy importante su función. O sea, entendemos que esto es una carga pública, se remunera con dos tercios de Unidad de Fomento, pero es esencial para la democracia. Si no llega el vocal, si no se constituyen las mesas, no se puede votar. Y, bueno, la democracia se hace con votos. Y es muy importante que toda la ciudadanía pueda decidir su futuro a través del voto”, señaló.

Asimismo, Tagle destacó que el sistema electoral chileno “da mucha garantía” y afirmó que para la votación del domingo se han visto menos informaciones falsas en las redes sociales sobre el proceso.