“Se rompen las confianzas” y “daña la democracia”: gobierno rechaza quiebre de acuerdo por presidencia del Senado

Esta tarde, el Senado terminó por desahuciar el pacto administrativo firmado en 2022 por la mayoría de las fuerzas políticas y eligió a José García Ruminot (RN) como nuevo presidente de la Cámara Alta, en desmedro de Pedro Araya del PPD, tienda a la que, de acuerdo con el pacto, le correspondía asumir la testera de la corporación durante 2024.

Tras esto, desde el gobierno criticaron que la oposición no respetara el acuerdo, al afirmar que marca un mal precedente. En este sentido, hicieron un llamado a que este suceso no genere un clima de desconfianza que no permita sacar adelante leyes importantes, como la reforma de pensiones.

La ministra secretaria general del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, indicó desde La Moneda que “esperamos que, en estos momentos, donde se ha incumplido un acuerdo político clave en el Senado, no sea el comienzo de una falta de confianza en torno al avance de agendas importantes para la ciudadanía como la probidad o el aumento de las pensiones”.

En este sentido, criticó a los partidos de oposición que no respetaron el pacto administrativo, al señalar que “cuando defendemos los acuerdos, se tienen que defender no solamente cuando convienen, sino que en todo momento. Cuando yo empeño mi palabra por firma, por escrito, o con la mano, ese acuerdo tiene que valer. Y cuando se rompen los acuerdos, se rompen las confianzas, cuesta avanzar”.

Aunque destacó que lo sucedido en el Senado deja patente que el oficialismo tiene minoría en el Congreso, la ministra Vallejo sostuvo que “eso no es nuevo. Desde el primer momento estuvimos en minoría y aún así pudimos sacar acuerdos importantes”.

“Por lo tanto, que esto no sea excusa para no avanzar en agendas tan importantes como robustecer el marco institucional para enfrentar los delitos de cuello y corbata ni sea una excusa para no avanzar en el aumento de las pensiones”, destacó.

En el mismo tenor, el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, sostuvo que “me tocó como senador promover y suscribir un acuerdo que daba gobernabilidad y estabilidad al Senado por estos cuatro años y, por cierto, que lo que correspondía era que este acuerdo finalmente se cumpliera”.

Al respecto, destacó que “cuando la palabra empeñada se pasa a llevar se sienta un precedente de desconfianza que le hace daño al sistema democrático y al trabajo de instituciones tan importante como es el Senado”.

“El gobierno insiste en su voluntad de diálogo, pero cuando los acuerdos no se cumplen parece que esa voluntad de diálogo no existe de parte de algunos actores y eso es una mala noticia para el país”, agregó Elizalde, quien destacó que “el gobierno va a insistir en la necesidad de promover un diálogo inclusivo que nos permita arribar a grandes acuerdos para el país y esperamos que prime una actitud constructiva de todos los actores”.