Se tensiona la carrera por la gobernación metropolitana entre los Orrego: candidato de la oposición refuerza su campaña con videos junto a Matthei

Fue en la edición de este martes que La Tercera publicó que el actual gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín -y quien compite por la reelección en el cargo-, hizo circular tres videos en redes sociales donde recoge declaraciones de archivo de alcaldes de Chile Vamos favorables a su gestión, lo que generó molestia entre los aludidos, pues los jefes comunales han manifestado su apoyo al contendor del ex DC, Francisco Orrego Gutiérrez (RN).

Los registros, utilizados como propaganda de campaña y monetizados para su circulación en Facebook e Instagram, muestran a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI); al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y al jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), en distintas actividades -propias de sus cargos- con el actual gobernador, pero luego el video termina con la imagen de un voto favorable a Orrego Larraín.

El material editado cristalizó las tensiones que existen por la carrera por la gobernación metropolitana, la que es considerada la “madre de todas las batallas” de cara a la segunda vuelta del próximo 24 de noviembre. Esa carrera se ha transformado en un objetivo para el oficialismo y la oposición. Mientras que los partidos de gobierno apuestan a que Claudio Orrego se reelija, en la oposición se han unido para respaldar la carta de Chile Vamos.

Esto, en un escenario en que además la derecha -como estrategia- busca que los comicios sean un plebiscito o medición a la administración de Gabriel Boric, mientras que el propio Orrego Larraín apuesta a lo contrario: tomar distancia de las colectividades y reforzar que su liderazgo es transversal.

Por lo mismo, la pelea por los apoyos públicos se ha desatado durante estos días, mientras que cada postulante además ha ido dando a conocer a sus equipos de campaña, la que empezó este domingo y concluye el próximo jueves 21 de noviembre.

En el caso de Claudio Orrego, sumó el respaldo del vicepresidente de Demócratas, el senador Matías Walker, quien -en entrevista con La Tercera- reconoció que si votara en Santiago, lo haría por el ex DC. Esto, pese a que su partido, Demócratas, definió institucionalmente respaldar a Francisco Orrego.

Ese espaldarazo, de hecho, desató tensiones internas en su colectividad y la molestia de su compañera de filas, la senadora Ximena Rincón, quien además es la presidenta del partido.

Por otra parte, un grupo de dirigentes que estuvo por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 -a diferencia de él, que apostó por el Apruebo- emitió una carta para respaldarlo. La misiva fue firmada por Cristóbal Bellolio, la exsenadora Carolina Goic, Javiera Parada, Andrés Velasco y Pablo Matamoros. El apoyo de este último generó inquietud en sectores de Chile Vamos, ya que es cercano al alcalde electo por Santiago, Mario Desbordes.

Del lado de Orrego Gutiérrez, el postulante ha hecho hincapié en que si en la primera vuelta era el candidato de Chile Vamos, hoy lo es de las oposiciones en su conjunto. Así, recibió el respaldo del Partido Republicano en una actividad con José Antonio Kast; y del Partido Social Cristiano. Eso sí, a diferencia de Demócratas, en Amarillos definieron libertad de acción a sus militantes en la votación para la Gobernación de la Región Metropolitana.

Pero eso no ha sido lo único que ha despertado roces en los pocos días que lleva la campaña. El diputado liberal Vlado Mirosevic también aportó -dicen en el sector- a tensionar el ambiente, cuando señaló que el postulante de RN “no está en su sano juicio para gobernar Santiago”. Sus dichos generaron la ira en la derecha, pero también provocaron reparos en el propio oficialismo.

En este contexto, los registros difundidos por el actual gobernador desataron una nueva tensión. De hecho, la abanderada presidencial de la UDI aclaró, a través de sus redes sociales, que “ante algunos videos que han circulado para intentar confundir a la gente, quiero ser muy clara: mi candidato a gobernador en la RM es Francisco “Pancho” Orrego”.

Sin embargo, el propio gobernador regional -en diálogo con “Desde la redacción” de La Tercera- defendió su estrategia de campaña. “Lo que hemos hecho en las redes sociales es replicar lo que han dicho alcaldes de derecha respecto de mi gestión como gobernador. Yo no estoy diciendo que ellos voten por mí (...), todo el mundo sabe que ellos votan por ellos. Lo que para mí es relevante es que figuras importantes del mundo de la derecha han dicho durante estos tres años lo que yo sostengo: que es que yo soy una persona transversal porque trabajo con todos”, afirmó.

Pero las explicaciones del candidato no dejaron conformes a Chile Vamos. El partido de Francisco Orrego, Renovación Nacional (RN), publicó en su cuenta de Instagram un llamado a identificar lo que calificaron como un “engaño electoral”, aludiendo a la propaganda paga de Orrego Larraín en redes sociales. El propio Orrego Gutiérrez también publicó un mensaje en la misma plataforma. “No hay que engañar a la ciudadanía. No podemos ir cambiando de opinión dependiendo de cómo están las encuestas. No más volteretas”, escribió.

Como una forma de redoblar el mensaje, desde los perfiles asociados a Francisco Orrego en las plataformas asociadas a Meta -Facebook, Instagram y WhatsApp- también comenzaron a hacer circular propaganda de campaña paga. Uno de esos videos es con Evelyn Matthei. En un clip de 38 segundos, la alcaldesa hace un llamado a no confundir a los dos Orrego en esta segunda vuelta. “Uno ha sido gobernador durante cuatro años y la gente ya sabe qué problemas han quedado sin solucionar, sin atender (...). Por eso es que te invito a que mires al otro Orrego. No da lo mismo por cuál Orrego votar. Vota por Francisco”, dice la jefa comunal.

La publicación fue monetizada para su difusión en 17 ocasiones por un rango de $4 mil hasta $200 mil pesos y los posteos están acompañados del slogan que Orrego Gutiérrez ha reforzado, con variaciones, durante esta segunda vuelta: “el Orrego del esfuerzo”, “el Orrego con calle”, “el Orrego que resuelve”, “el Orrego que escucha” y “el Orrego con equipo”.

En otra de las publicaciones pagas de Francisco Orrego, hay un clip con la ex primera dama Cecilia Morel, donde dialoga con el candidato de Chile Vamos sobre su experiencia con los adultos mayores en su antiguo cargo. En un formato similar, en otros registros se le ve conversando con la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y con el exministro de Salud, Enrique Paris. Así, el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes; y el senador Manuel José Ossandón también grabaron registros para la carta de Chile Vamos.