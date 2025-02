Sebastián Sichel tilda a José Antonio Kast de “odioso” y de no contribuir a la unidad en la oposición

Un duro cruce de declaraciones protagonizó este domingo el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel y el fundador del Partido Republicano y candidato presidencial por tercera vez, José Antonio Kast, quien fue tildado de “odioso” por el jefe comunal, además de no ayudar a la unidad de la oposición.

El conflicto comenzó a raíz de una entrevista a Sichel, donde fue consultado respecto a las lecciones obtenidas de su aventura presidencial, donde se convirtió en el abanderado de Chile Vamos (bajo el nombre de Chile Podemos Más) por sobre Joaquín Lavín (UDI), en 2021, pese a ir como independiente.

Además de una autocrítica por haber entrado en la polémica de los retiros de las AFP con los legisladores de la coalición que apoyaron la medida, señaló que “nunca dimensioné el daño que podía hacer alguien como José Antonio Kast, que se dedicó más a torpedear nuestra candidatura que a otra cosa”.

“La historia sabrá, esto es hacer utopías electorales, pero probablemente nosotros pudimos vencer a Gabriel Boric. Lamentablemente los errores propios y los proyectos individuales de otros candidatos hicieron esto imposible (…)”, agregó Sichel en diálogo con El Mercurio, al tiempo que señaló que “espero que hayamos aprendido todos la lección, de lo necesaria que es la unidad”.

Los dardos de Sichel contra Kast motivaron a que el exdiputado de la UDI, arremetiera contra el jefe comunal a través de su cuenta de X.

“Sichel era el favorito para ganar hace 4 años y se desplomó solo. Perdió, y al día siguiente se fue de vacaciones amurrado. La unidad no se predica, se practica y cuando se compite, hay que saber perder. Él no supo y sigue quejándose 4 años después”, aseguró el republicano.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar de parte del exministro de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, quien tildó a Kast de “odioso” y de “no buscar la unidad” de la oposición frente a las próximas elecciones.

“José Antonio, sigues en lo mismo de siempre: odioso, en el camino propio, destruyendo y sin buscar la unidad. La cosa es simple: anda a primarias. De lo contrario, el Frente Amplio te lo agradecerá de nuevo”, afirmó Sichel respecto a la nueva aventura electoral de Kast para las elecciones presidenciales de este año.

“Tal como te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie. Y una cosa más. Sé honesto: no quisiste firmar el apoyo en segunda vuelta. Me dijiste que no estabas dispuesto a firmar para no ahuyentar a los tuyos, ni tampoco querías renunciar en tu proyecto ultraconservador de volver atrás en las 3 causales (del aborto) y el matrimonio igualitario. Fui decente en no hacerlo público, como me pediste”, recordó Sichel, en torno a las nueve solicitudes que hizo a Kast antes de decidirse por apoyarlo en segunda vuelta, donde se enfrentó a Gabriel Boric.