Senado rechaza acusación contra Víctor Pérez

“Hablé durante 14 años, cuatro meses y 17 días en este Senado. Este es mi último discurso...y lo hago con la frente en alto y diciéndoles a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan”.

Esas fueron las palabras del exministro del Interior, Víctor Pérez, en la sala de la Cámara Alta. Las pronunció el lunes pasadas las 14.30 con el objetivo persuadir, a quienes hasta el 28 de julio fueran sus compañeros, de no aprobar los capítulos contemplados en la acusación constitucional que impulsó la oposición en su contra y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de noviembre.

Y a esa petición se inclinó el lunes el Senado, instancia que rechazó todos los capítulos del texto acusatorio. El primero de ellos fue desestimado por 17 votos a favor, 22 en contra -todos de Chile Vamos más los de Felipe Harboe (PPD) y los DC Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro- y 3 abstenciones de Carolina Goic (DC) y los PPD Guido Girardi y Jorge Soria. En los otros dos capítulos, en tanto, quedó en mayor evidencia la división opositora: mientras que en el segundo se sumó el rechazo del independiente Carlos Bianchi y la abstención de Jaime Quintana (PPD), alcanzando así 15 votos a favor, 23 en contra y cuatro abstenciones; en el tercero hubo aún más rechazos de la centroizquierda, con 24 votos en contra, 14 a favor y cuatro abstenciones. A este último se agregó la negativa del socialista José Miguel Insulza y el PPD Ricardo Lagos Weber.

“Me niego a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses en el cargo”, dijo Huenchumilla, mientras que Harboe advirtió aludiendo al caso Pío Nono que “hacer responsable a un ministro por un acto ilícito cometido por un carabinero en el marco de una institución que realiza dos millones de procedimientos al día, es poner a la figura del jefe de gabinete en un imposible de prever y también de superar”.

En el sector varios habían transmitido en la antesala de la votación que la acción no tendría sustento jurídico suficiente para inhabilitar al histórico militante de la UDI de ejercer cargos públicos por cinco años. El hecho de que el extitular de Interior hubiese dimitido sentó un precedente en esos comités, desde donde transmitieron que el objetivo político principal -la destitución que contempla como sanción una acción de esa naturaleza- ya estaba cumplido.

Incluso antes de que Pérez concretara su salida del gabinete, en la centroizquierda veían una eventual renuncia como un gesto a considerar en su paso por la Cámara Alta. Fue precisamente ese el argumento en el que insistiría el lunes en varias oportunidades el representante del exministro, Gabriel Zaliaznik. El jurista subrayó que el exministro ya había asumido su responsabilidad política al dejar el cargo y no correspondía ya que se le impusiera una sanción punitiva como la de privarlo de sus derechos políticos y ciudadanos. “La acusación constitucional quedó desprovista desde ese momento del sentido político”, afirmó.

Pese a eso, la mayoría de la centroizquierda rebatió ese argumento durante el debate en sala, asegurando que, a pesar de su salida del gabinete, debían pronunciarse de todas formas como jurado. Mientras que desde Chile Vamos destacaron la trayectoria de Pérez y llamaron a sus pares opositores a actuar con “responsabilidad” y a no “cometer una injusticia”.

“Acabo de hablar con el Presidente de la República, al cual no solamente le he informado del resultado de la votación, sino que también le he reiterado mi gratitud por el hecho de haber confiado en mí y haberme nombrado ministro del Interior y que a pesar de haber sido un breve tiempo, fue una experiencia imborrable para mí”, dijo tras la votación Pérez, quien recibió aplausos de Chile Vamos y los ministros del comité político que lo acompañaron durante toda la jornada. El exsecretario de Estado se refirió además a su futuro político, el que hasta el lunes estaba supeditado al destino de la acusación.