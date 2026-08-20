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    Política

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    El parlamentario apuntó a que la reforma constitucional de seguridad presentaba por el Ejecutivo parecía hecha con IA, ya que tomaba legislaciones de otros países y no guarda relación con la tradición constitucional chilena ni apunta a las materias de fondo.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador Pedro Araya (PPD) abordó esta jornada cómo se ha ido abordando la discusión estos primeros días de la agenda de seguridad, entregando a su vez su evaluación acerca de los proyectos presentados al Congreso por el Ejecutivo.

    Al respecto, manifestó en primera instancia que a su parecer, el Mandatario estaba siendo mal asesorado.

    Creo que el presidente José Antonio Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”, sostuvo en conversación con Radio Infinita. “La ambiciosa agenda pública que él presentó, hay 80% de esa agenda que probablemente se va a aprobar en forma unánime o con votos muy transversales en el Congreso, porque se trata de proyectos de ley que son de parlamentarios de distintos sectores políticos, los cuales ya, muchos de ellos han sido votados por alguna de las cámaras”.

    Entre ellos, indicó, el dar mayores atribuciones a la Aduana, el que Carabineros y la PDI puedan ingresar a las zonas primarias de los puertos, y un nuevo sistema de liquidación de bienes que son decomisados al crimen organizado.

    En dónde va a estar la discusión, indicó, será en la reforma constitucional.

    “A mi juicio, es una reforma que tiene una cantidad importante de errores, que no resuelve los problemas de seguridad pública, y que más bien va a generar una cantidad infinita de problemas”, señaló. “Es una mala reforma”.

    Tengo la impresión de que hay algún asesor del Presidente de la República que está utilizando un chatbot de inteligencia artificial y lo que hizo es que tomó legislaciones de distintos países, como son la Ley Patriota de Estados Unidos o la Ley RICO de Estados Unidos, el Código Penal italiano en la parte de reclusión o penas privadas de libertad para integrantes de la mafia, y tomó parte de la legislación salvadoreña que ha dictado el presidente Bukele para la prisión de las Maras”.

    Así, añadiendo estos elementos a una IA, “lo mezcló y sacó un texto que no guarda relación primero con la tradición constitucional chilena, que no apunta a los problemas de fondo en materia de seguridad, y que pretende crear una serie de instituciones o estados de excepción que ya están regulados en la Constitución”.

    “Al final del día cuando uno mira la reforma que se presenta, no guarda ninguna lógica respecto de cómo abordar los problemas de seguridad y repite una serie de cosas que ya están en la Constitución”, concluyó.

    En esta línea, el parlamentario señaló que está dispuesto al diálogo y apoyar reformar que tengan se presenten como una verdadera solución.

    “Eestamos disponibles a buscar todos los acuerdos que sean necesarios para sacar adelante las reformas que apunten efectivamente a solucionar los problemas de seguridad pública. Dicho eso, cosa muy distinta es que uno esté dispuesto a apoyar reformas que no tienen ningún sentido y que solamente buscan un efecto comunicacional”, sentención.

    En esto, indicó que “así como le transmití a la gente del Socialismo Democrático, del Frente Amplio, del Partido Comunista, que tenemos que ser capaces de buscar acuerdos en materia de seguridad, también le transmití al gobierno que no estoy disponible a apoyar iniciativas que solo buscan temas comunicacionales y que no apuntan al fondo de los problemas de seguridad”.

    “El problema de seguridad que tenemos es tan complejo que no podemos darnos justitos comunicacionales aprobando normas que solo van a generar problemas y que no resuelven el problema de fondo, que es el cómo se dota el Estado de eficiencia para el confinamiento localizado y las herramientas que se necesitan para ello”, sotuvo.

    Más sobre:Políticareforma constitucional de seguridadPPDPedro Araya

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