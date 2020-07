Senador Durana (UDI) dice que si el gobierno no mejora la ayuda a la clase media “obviamente que estoy inclinándome a votar a favor de las personas”

El senador UDI, José Miguel Durana, se mostró abierto a votar a favor del retiro del 10% de los fondos AFP en caso de que el gobierno no mejore el plan de ayuda a la clase media.

“Espero que mi gobierno pueda mejorar la propuesta a la clase media, a los trabajadores informales, ocupados, a los que de verdad lo están pasando muy mal. Debemos buscar una fórmula que compita con el 10%”, comenzó diciendo en diálogo con el Diario de Cooperativa.

Para añadir que “si efectivamente no hay ningún cambio al momento de la votación, obviamente que estoy inclinándome a votar a favor de las personas, porque de una u otra manera, a lo mejor en la discusión en particular y en lo definitivo nosotros podemos sacar a aquellas personas que no han perdido el empleo o no que finalmente no han tenido disminución en sus ingresos”.

Hoy el proyecto comenzó a ser visto en el Senado con su análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

En ese sentido aseguró que “no es una posición ideológica. No comparto cuando se quiere vincular la ayuda a las personas con posiciones ideológicas, o cuando te dicen que uno está votando con la izquierda, porque creo que de verdad es transversal la situación que están viviendo todos los chilenos”.

“Tampoco estoy votando asustado por que el día de mañana no me den un cupo (en el Congreso), porque hoy tengo la posibilidad de mirar a largo plazo sobre un proyecto que finalmente, al menos en mi caso como senador, termina en seis años más”, complementó.

Sobre la decisión de la UDI de pasar al Tribunal Supremo a los cinco diputados que votaron a favor de la iniciativa en la Cámara, Durana aseguró que “creo que es una medida exagerada”.

“Que a lo mejor por tener una discrepancia que, a mi juicio, no es ideológica, porque lo que estamos sufriendo hoy día a través de esta pandemia es un problema que afecta a las personas, y las personas no pueden ser tratadas ideológicamente”, indicó.